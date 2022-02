2007 óta nem történt ilyen a magyarországi gyógyszereknél, mint most

Lassuló ütemben, de növekedett a támogatott vényköteles gyógyszereladás Magyarországon 2021-ben. A forgalom alacsony növekedése az eladott gyógyszerdobozok számának a visszaesésével párosult.

A 2021-es év utolsó hónapjában, decemberben a 50,7 milliárdos teljesítmény közel egyformán alakult az erős novemberi 51 milliárd forintos forgalomhoz hasonlóan. Ezzel az éves összesített forgalom 568 milliárd forintot tett ki a támogatott vényköteles szerek tekintetében.

2021-ben csak 1,7százalékkal bővült a magyar patikák forgalma az előző évhez képest.

Ezzel szemben a korábbi években 5 százalék körüli teljesítmény volt a megszokott. A forgalom alacsony növekedése az eladott gyógyszerdobozok számának a visszaesésével párosult.

Összességében azonban kijelenthető, hogy a koronavírus második évében is folytatódott a támogatott vényköteles forgalom bővülésének immár 8 éve tartó trendje.

A magyar gyógyszertárak gyengébb évéhez hozzájárulhatott a koronavírustól való félelem is. Többen választhattak nem vényköteles szereket tavaly, ezzel is csökkentve a háziorvossal való találkozást és a megfertőződés lehetőségét - olvasható az éves adatok elemzésében, amit a Hiflylabs juttatott el hozzánk. Azt is megjegyzik: a gyógyszerforgalmi adatokban már érezhetően megjelenik a koronavírus 40 ezer, többnyire krónikus beteg áldozatának a hiányzó gyógyszerkiváltása is.

Az eladott gyógyszerdobozokat vizsgálva egy eltérő képet láthatunk a vényköteles szegmensben. Tavaly 177,7 millió dobozzal adtak el gyógyszert patikák, szemben 184,9 millió gyógyszer fogyott a 2020-as évben. A támogatott vényköteles szerek eladott darabszáma tehát 3,9 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Arányaiban

ekkora mértékű visszaesést a termékek volumenében 2007 óta nem láthattunk Magyarországon az adatok szerint.

A fertőzésellenes szereket leszámítva minden termékcsoportban csökkent az eladások dobozszáma a tavalyi évben. A fertőzésellenes gyógyszerek 5,7 százalékkal növekedtek az antibiotikum eladásoknak köszönhetően, de ez a bővülés is csak az alacsony bázisnak köszönhető, ugyanis 2020-ban a koronavírussal kapcsolatos lezárások miatt nem alakult ki komoly influenzajárvány hazánkban.

„A koronavírus második évét követően megállapíthatjuk, hogy a világjárvánnyal való együttélés egy új növekedési pályára állította a támogatott, vényköteles szegmenst Magyarországon. Az adatok alapján megállapítható, hogy a szívgyógyszerek és a legzőrendszer szerei gyengítették leginkább a forgalmat. 2022-ben érdemes lesz odafigyelni az említett két kategóriára, hogy képesek lesznek-e megfordítani a negatív trendet” – jegyezte meg Farsang Bence, a Hiflylabs adatelemzője.

A gyógyszerkategóriák szerinti forgalom vegyes képet fest. A nagysúlyú kategóriák közül bővülni tudott a tápcsatorna szerek (2,4%), vérképzők (9,9%) és a daganatellenes szerek (4,2%) 2021-es év egészében. Ugyanakkor a szintén jelentős súlyt képviselő szívgyógyszerek (-2,4%) és váz-és izomrendszer gyógyszerei (-1,7%) csökkentek. 2021-ben a legnagyobb mértékben, 15,9 százalékkal bővültek az összesített forgalomban pehelysúlyt képviselő parazitaellenes szerek. Ebbe a gyógyszercsoportban tartoznak például azok a szerek, amelyek a maláriát vagy az amőbiázist (amőba parazita okozta megbetegedést) kezelik.

A gyógyszerforgalom regionális megoszlását vizsgálva azt láthatjuk, hogy a teljes forgalom egyharmadát adó főváros és Pest megye az országos átlag felett teljesített. A pest megyei 3,5, a budapesti patikák forgalma pedig 2,7 százalékkal bővült az előző évhez képest.

2021-ben a heves megyei patikákon kívül más megyében nem mutattak ki forgalmi csökkenést a vényköteles, támogatott szegmensben. Megyei szinten a legkisebb növekedést Nógrád megyében mérték (0,4%), Tolna megye pedig megismételte az előző évi forgalmát 2021-ben.

Címlapkép forrása: Getty Images