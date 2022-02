Továbbra is a 4iG-hoz tart az MVM Net

A tegnapi közleményben az állt, hogy a felek határozott szándéka a tranzakcióval kapcsolatban felmerült kérdések mihamarabb történő végleges lezárása, vagyis egyelőre nem jelenthető ki, hogy a tranzakció a jövőben sem fog létrejönni.

Most reagált a 4iG az MVM bejelentésére, a közleményben azt írják, hogy a 4iG és az Antenna Hungária tulajdonosi jogait gyakorló magyar állam képviseletében eljáró nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter között 2021. szeptember 01. napján létrejött részvényjegyzési és apportálási megállapodásnak továbbra is része az Antenna Hungária és a MVM között létrejött, az AH NET Zrt. (korábbi nevén MVM NET Zrt.) 100 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére irányuló részvény adásvételi szerződés, amely a magyar állam hivatalos tájékoztatása alapján továbbra is érvényes és hatályos.

Összességében tehát, az MVM NET tranzakció mellett a felek továbbra is elkötelezettek, a tranzakció meghiúsulásával kapcsolatos híresztelések alaptalanok, a tranzakció csúszása pedig nem veszélyezteti az Antenna Hungária többségi tulajdonrészének megszerzését a 4iG által.

A 4iG árfolyama ma 0,4 százalékot esett, míg idén 1,8 százalékos mínuszban van a papír.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde