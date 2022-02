A járvány berobbanása óta nem láttunk ilyet az amerikai tőzsdéken, és könnyen lehet, hogy a legrosszabb még hátra van

Az elmúlt hetekben a jegybanki kommunikáció mellett a világ nagyvállalatainak negyedik negyedéves gyorsjelentései mozgatták a tőzsdéket. Amelyik vállalat csalódást okozott, annak a részvényei keményen megbüntették a befektetők, még az olyan gigantikus piaci értékű cégekét is, mint a Meta vagy a Netflix. Legutóbbi elemzésében a Bank of America arra mutat rá, hogy az amerikai gyorsjelentések összességében a vállalati szektor egyre gyengülő kilátásaira utalnak, ami a részvényárfolyamokra is hatással van és még lesz is.