Csúnyán elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken

Az európai és az amerikai indexekkel együtt a magyar piac is lefordult, a hazai tőzsdeindex már a délelőtt folyamán is alulteljesítő volt és most még nagyobb a mínusz, a BUX 0,9 százalékos csökkenésnél jár.

A blue chipek közül a nemzetközi hangulatra érzékeny OTP esik a legnagyobb mértékben, a bankpapír 1,5 százalékkal értékelődött le a tegnapi záróértékéhez képest, és napin belül 1,8 százalékos a mínusz, de esik a Mol és a Richter is.