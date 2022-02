Fordulat az Ubernél, újra nyereséges lett a cég

Portfolio 2022. február 10. 09:28

Az Uber alapítása óta masszívan veszteségesen működik, de volt már néhány olyan negyedév, amikor - jellemzően egyszeri tételek miatt - nyereségről számolt be, ilyen volt a tavalyi negyedik negyedév is, amikor szintén egy nagyobb egyszeri tétel miatt ért el profitot a vállalat, de a mely részben annak is köszönhető, hogy a fuvarozási szolgáltatása iránti kereslet a tavalyi negyedik negyedévben már megközelítette a járvány előtti szintet, és az ételkiszállítási üzletága most először EBITDA szinten nyereséges volt.