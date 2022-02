Bankok figyelmébe: erősen szóródik a hazai ágazatok éghajlatváltozással szembeni stresszállósága

A globális felmelegedés nyomán növekvő fizikai kockázatok, valamint az ezek tompítására hivatott átállásból eredő kockázatok a gazdaság terén is egyre fokozódó mértékben éreztetik hatásukat. Az MNB hosszú távú klíma-stressztesztje azt mutatja, hogy az egyes gazdasági szereplők hiteltörlesztési képességére mindez jelentősen eltérő mértékben hat. E különbségek hatással lesznek a bankok helyzetére, kitettségi viszonyaiktól függően.

Globális szinten a tudásfelhalmozás szakaszában járunk a klímakockázatok pénzügyi vonatkozásainak felmérését illetően. Az aktuális cél semmiképpen nem a felügyeleti szankcionálás, hanem a figyelemfelhívás, és az érintett szereplőkkel történő együtt gondolkodás. Ezen úttörő vonulat részese az MNB is, amely egy pilot projekt keretében elkészítette első harmincéves klíma-stressztesztjét a bankok hitelezési tevékenységére fókuszálva.

A pénzügyi rendszer klíma-stressztesztjének több előfeltétele van. Egyrészt, szükség van egy olyan modellre, amely a klímára hatást gyakorló tényezők alakulását (például légkör szén-dioxid koncentrációja) képes lefordítani gazdasági következményekre. Másrészt, az eltérő érintettség miatt mindezt szektorális bontásban kell megtennie. Harmadrészt, a természeti és a gazdasági modulok közötti visszacsatolásoknak is teret kell adni, hiszen ezek biztosítják az eltérő politikák különböző fizikai és átállási következményeinek egyidejű levezethetőségét. Az MNB kísérleti projektjében ehhez a Cambridge Econometrics (CE) klímaintegrált modelljét vette igénybe, és a szolgáltatott makro- és szektorális gazdasági változók három évtizedre előre tekintő pályáiból kibontakozó viszonyokat képezte le a bankrendszeri hitelezés síkjára. (A részletes elemzés itt, a kitekintésekkel bővített összefoglaló anyag itt olvasható.)

Alapfeltételezések és bemeneti értékek

A CE immár 30 éve folyamatosan fejlesztett E3ME elnevezésű makroökonometriai modellje integrálja a globális gazdasági, energetikai, környezeti folyamatokat, vagyis alkalmas klimatikus forgatókönyvek lefuttatásra. A gazdaságpolitikai-szabályozói lépésekre vonatkozó feltételezések, valamint ekképpen a klímára hatással lévő változók alakulása nyomán végtermékként számos aggregált (országos/regionális), illetve szektorális léptékű változó várható alakulását szolgáltatja.

Az MNB számára a CE három forgatókönyvet futtatott le – rendezett átállás, meghiúsult átállás, rendezetlen átállás – 2050-es kitekintéssel. A rendezett átállás forgatókönyv szerint a Párizsi Egyezményt ratifikáló országok a korábbi vállalásaikon túlmenően további dekarbonizációs lépéseket is tesznek. Ennek köszönhetően századunk végén a globális hőmérséklet várhatóan csak 1.5 Celsius-foknál kisebb mértékben haladja meg a XIX. század második felének „preindusztriális” szintjét.

A feltételezések szerint ebben a forgatókönyvben – növekvő karbonárak mellett – egy globális kibocsátáskereskedelmi rendszer ernyője alá kerül a legtöbb szektor, a megújulók nagy támogatásokban és visszatáplálási tarifákban részesülnek, az elektromos gépjárművek arányára és a bioüzemanyag bekeverési arányára vonatkozó előírások szigorodnak, az energiahatékonysági beruházások magas szinten alakulnak, illetve jelentős beruházások történnek a karbonmegkötő és -tároló technológiákba (CCS) is. A Magyarország-specifikus feltételezések alapját (az EU-ra vonatkozó feltételezéseken túl) az elfogadott Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT 2020-2030) képezi. A támogatások, beruházások napenergia-központúak, vagyis például a szélenergia-termelés erős hátrányt szenved.

Mindezek ellenpárja a meghiúsult átállás forgatókönyv. Ebben a már korábban bejelentett klíma- és energiapolitikai intézkedések érvényben maradnak, de ezeken túlmenően semmilyen új törekvés nem jelenik meg (melynek eredményeképpen a globális hőmérséklettöbblet 3,6 Celsius-fokig emelkedik). Azaz, e forgatókönyvben az EU ETS alacsony karbonárak mellett működik tovább, maradnak a visszafogott bioüzemanyag-bekeverési előírások, valamint a megújulók és az energiahatékonysági projektek mérsékelt szintű támogatásai. A specifikus magyar feltételezések alapja továbbra is a NEKT 2020-2030, lassabb szénkivezetéssel és mérsékeltebb napenergia-beruházásokkal.

A közbülső, rendezetlen átállás olyan forgatókönyvet jelenít meg, amelyben a Párizsi Egyezményben lefektetett elvekhez történő alkalmazkodás megtörténik, de a pénzügyi rendszer csak 2025 után, sokkszerűen árazza be a klímakockázatokat. Ennél a forgatókönyvnél tehát – a rendezett átálláshoz viszonyítva – a többlet fizikai károkat sikerül elkerülni, de a váratlan átárazódás negatív gazdasági következményekkel jár. Az első kettővel szemben ez utóbbiforgatókönyv tartalmilag jelentősen eltér az NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) azonos nevű forgatókönyvétől, hiszen leginkább csak átmeneti súrlódásokat jelenít meg.

A makrogazdasági pályák értelmezéséhez, ezen belül az egyes kockázatok közötti átváltás szemléltetéséhez érdemes bevezetni a „klímamentes alappálya” fogalmát. Ez az elvi konstrukció azon pályát jelöli, amely további dekarbonizációs lépések hiányában jönne létre, de annak fizikai romboló következményei nélkül. Azaz, ez maga a fizikai kockázatoktól mentesített meghiúsult átállás forgatókönyv. Az 1. ábrán a CE által a magyar GDP-re prognosztizált hatásokat láthatjuk a két szélső esetben.

Meghiúsult átállás esetén a GDP szintje 2050 végére várhatóan 4,25 százalékkal lenne alacsonyabb a klímaváltozás fizikai következményei miatt (a klímainformálatlan pályához képest). Az odavezető út azonban legalább ilyen fontos, hiszen nem egy egyszeri, a távoli jövőben bekövetkező negatív sokkról van szó, hanem arról, hogy – nemcselekvés esetén – évről évre relatíve egyre kevesebb jószágon kell majd osztozni.

Ezzel ellentétben rendezett átállás esetén – a globális hőmérséklet visszafogottabb emelkedése nyomán – a fizikai hatások jelentősen mérséklődnek. Sőt, a CE E3ME modell alapján kifejezetten az látható, hogy a magyar gazdaság egésze számára az átállás nem is kockázat, hanem lehetőség, hiszen GDP-többlettel jár. Ebből viszont az is következik, hogy a modell szerint a fizikai és átállási kockázatok között Magyarország esetében legfeljebb néhány ágazatban mutatkozik átváltás. A kockázatok együttes hatása is pozitív, amely azt üzeni, hogy a magyar nemzetgazdaság szempontjából egy klímabarát működésre rendezetten átálló glóbusz igencsak kívánatos. A 2. ábra az 1. ábra átállási kockázatait bontja főbb elemeire.

Az alkalmazkodás során – összgazdasági szempontból – a fő húzótényező a beruházás és a nettó export. E mögött főként a dekarbonizáció fókuszában álló szektorokba történő megnövekedett beruházások húzódnak meg (energiatermelés, vasúti szállítás stb.). Az építőipar, a fémfeldolgozás és az elektronikai termékeket előállító ágazatok ezen beruházások nyomán jutnak további lehetőségekhez. A járműipar áthangolása hatékonyabb üzemanyag-felhasználású vagy elektromos meghajtású technológiákra átmenetileg szintén nagyobb beruházási és külkereskedelmi impulzust jelent a kapcsolódó ágazatok számára.

A fosszilis üzemanyagokat kitermelő és felhasználó szektorok helyzete romlik, ugyanakkor a kereskedelmi mérleget az üzemanyagok csökkenő importja nagyban javítja, sőt, növeli a lakosság más termékekre elkölthető jövedelmét. Ez elsősorban az agrárium, az élelmiszeripar és a fogyasztási cikkeket előállító ágazatok kibocsátását ösztökéli. A fogyasztást az a modellfeltételezés is serkenti, miszerint a karbonadóból származó bevételeket a kormányzat egy az egyben a hozzáadottérték-adók csökkentésére fordítja. A későbbi szakaszokban az energiahatékonysági beruházások beérése ugyanakkor a fogyasztásra mérséklőleg hat. (További részletek itt olvashatók.)

Az MNB megközelítése

Az MNB klíma-stressztesztjének középpontjába a nemteljesítő hitelek arányát (NPL-ráta) állította, mely mutató a pénzügyi stabilitás egyik kulcsindikátora. Modellezési megközelítésének két fontos jellemzője van. Egyrészt közvetlenül becsüli meg a makrogazdasági változók és az NPL-ráta közötti kapcsolatot. Tekintettel arra, hogy a CE adatszolgáltatása a NACE rev. 2 (TEÁOR ’08) nómenklatúra szerinti 99 ágazatot hozzávetőlegesen húsz csoportba, többnyire nemzetgazdasági ágakba vonja össze, ez közel húsz modell becslését jelenti. Azaz közel húsz ágazatcsoport (kibocsátási, beruházási stb.) adatait kell kontextusba állítani ugyanezen ágazatcsoportok nemfizetési rátáival. Az ily módon becsült modellek nyomán készültek el az NPL-rátákra adott feltételes pontelőrejelzések mindhárom forgatókönyvre.

A modellekből többnyire megbízhatóan kirajzolódik a konjunkturális helyzet és a nemteljesítés közötti fordított viszony. Vagyis egy relatíve kedvezőtlenebb jövedelmi pályán – érzékenységtől függően – magasabb NPL-rátákkal lehet számolni. A 3. ábra a meghiúsult átállás becsült értékeinek a rendezett átállás becsült értékeihez képest mutatkozó eltéréseit mutatja az egyes tevékenységi körökben.

Az eltérő globális jövőpályák tehát merőben más hiteltörlesztési képességet tartogatnak a különböző iparágakban tevékenykedő hazai vállalatok, így az őket hitelező bankok számára. Meghiúsult átállás esetén a szálláshely és vendéglátásban (I) 2050-re például közel 20 százalékpontos többlet is elképzelhető a nemteljesítési arányokban, az átállás elmaradó pozitív hatásai és az erőteljesebb fizikai kockázatok miatt. Ezzel szemben például az ingatlanügyletek (L) terén minimális az átállás hozadéka, tehát a nemteljesítési rátákban mutatkozó szintén magas eltérés mögött részben a magasabb fizikai kockázatok, részben a kissé magasabb konjunkturális érzékenység áll. A papír és sokszorosítás (C17-18) hasonlóan magas eltérései hátterében kiugróan nagy elmaradt haszon és alacsony konjunkturális érzékenység húzódik meg.

Természetesen az eredmények nem függetleníthetők a kontextustól: például egy adott nagyságú különbözet lényegesen más üzenettel bír egy olyan iparágban, ahol jellemzően magas a nemfizetés kockázata, mint ahol ennek az ellenkezője a „megszokott”. Szintén, a többletkockázat az adott banki/bankrendszeri portfólióban elfoglalt súlytól függően lesz érdemi vagy kevésbé fenyegető. A 4. ábra a 2019. utolsó negyedévi hitelállományokat alapul véve mutatja be a nominális többletkockázatokat.

Az ingatlanügyletek (L) esetében a hatalmas hitelállomány és az egyes forgatókönyvek erősen divergáló NPL-rátái kiugró kockázati forintértékhez vezetnek. Bár a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység (M) NPL-ráta többlete lényegesen mérsékeltebb, hitelállománya a legnagyobbak között van, így magas helyezése nem meglepő. A szálláshely és vendéglátás (I) hitelei lényegesen kisebbek az előző ágakhoz viszonyítva, ugyanakkor többlet NPL-rátája a legmagasabb.

Nemzetgazdasági szinten a 2050 végi összeg közelíti a félbillió forintot. Ne felejtsük el azonban, hogy ez egy erős alulbecslés, hiszen nem számol a gazdasági növekedéssel párhuzamosan emelkedő hitelállományokkal.

Zárógondolatok

Komplex modellek segítségével képet kaphatunk a klímaváltozás fizikai következményeiről, csakúgy, mint az átállási politikák hasznosságáról vagy éppen kármentő jellegéről. Ezeket a gyakorlatokat és a belőlük származó következtetéseket azonban kellő körültekintéssel kell kezelni. Egyrészt, a hektikusan változó globális körülmények – a hosszú időtáv okán – jelentősen átrajzolhatják az egyes kimeneteket. Másrészt, az üzenet semmiképpen sem az, hogy a bankok ne hitelezzenek klímakockázatos szektorokat, hiszen sok esetben éppen ezek igénylik az átálláshoz szükséges többletforrásokat. Az ilyen és ehhez hasonló kvantitatív gyakorlatok (mint például a Banki Karbonkockázati Index) célja annak tudatosítása, hogy a kockázatok léteznek, szektorálisan merőben eltérőek lehetnek, következésképpen kezelésük a bankok hosszú távú kockázatmenedzsmentjébe beemelendő szempont.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank Fenntartható pénzügyek főosztályának vezető elemzője.