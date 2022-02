Őrületes összegeket adnak az európai nagybankok az olajkitermelők bővülésére

Tavaly a régió 25 vezető bankja együttesen 55 milliárd dollárt biztosított az olaj- és gázkitermelés bővítését tervező energetikai vállalatok számára - áll a ShareAction felelős befektetéssel foglalkozó nonprofit szervezet jelentésében. Bár ez csökkenést jelentett a 2020-ban kihelyezett 106 milliárd dollárhoz és a 2019-es 83 milliárd dollárhoz képest, de meghaladta a 2018-as 49 milliárd dolláros és a 2017-es 50 milliárd dolláros összeget.

Az IEA májusi jelentése szerint nem szabadna új olaj- és gázmezőkbe beruházni ahhoz, hogy 50%-os esélyünk legyen a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokos határértéknél való korlátozására. Az ügynökség által készített jelentésben több mint 400 olyan mérföldkő is található, amelyek teljesítésével elérhetővé válna a klímasemlegesség, néhány példa ezek közül:

nem szabad 2035-től új belsőégésű motorral működő autókat értékesíteni,

a globális villamosenergia-szektornak el kell érnie a zéró kibocsátást 2040-re,

2050-re a villamosenergia-termelés 90 százalékát a megújulóknak kellene adniuk, a maradékot pedig az atomerőműveknek.

Emellett jelentősen meg kell emelni a telepített nap- és szélerőműkapacitások mennyiségét,

és piacra kell hozni a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint a zöld hidrogén technológiákat is,

az éves energetikai befektetéseknek pedig el kellene érniük az 5 ezer milliárd dollárt 2030-ig a jelenlegi 2 helyett.

Több milliárd dollár a bankoktól olajra és gázkitermelésre

Az európai bankok több milliárd dollárnyi hitelt nyújtanak olaj- és gázkitermelés bővítésére, annak ellenére hogy az európai bankok közül 24 vállalta, hogy dekarbonizálja a hitelportfólióját. A ShareAction jelentése szerint a HSBC, a Barclays és a BNP Paribas a legnagyobb finanszírozók közé tartozott 2021-ben. A nonprofit szervezet egyúttal felszólította a befektetőket, hogy követeljék a bankoktól az olaj- és gázipari bővítés finanszírozásának korlátozására irányuló politikák végrehajtását, és támogassák az éghajlatváltozással kapcsolatos részvényesi határozatokat a közelgő éves közgyűlési szezonban.

"Tavaly a részvényesek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a bankok elfogadják a karbonfinanszírozásra vonatkozó korlátozásokat, vagy szigorításokat. Idén meg kell ismételniük ezt a sikert az olaj- és gázipari bővítéssel kapcsolatban" - mondta Kelly Shields, a ShareAction banki normákért felelős vezető tisztviselője. Hozzátette azt is, hogy a kínálat csökkentése, illetve ezzel párhuzamosan a kereslet növekedése negatív társadalmi következményekkel is járhat. Lényeges megkülönböztetni továbbá az olajjal kapcsolatos beruházások bővülését a gáztól, utóbbi ugyanis hasznos szerepet tölthet be a szennyezőbb szénről leváló országok számára, egyfajta hídként, átmenetként szolgálva.

Az HSBC szóvivője elmondta, hogy február 22-én közzéteszik a céljaikat, amely az olaj- és gázfinanszírozás, illetve a Párizsi Megállapodás céljaival és ütemezésével is összhangban lesz.

A Barclays szóvivője elmondta, hogy szintén arra törekszik, hogy a finanszírozását összhangba hozza a 2015-ben kötött globális éghajlatvédelmi megállapodással, és célul tűzte ki, hogy 2025-re 15 százalékkal csökkenti azt a kibocsátást, ami az energiaszektorban tevékenykedő ügyfelei finanszírozásából származik.

A BNP Paribas szóvivője elmondta, hogy jelentős támogatója az európai energetikai vállalatoknak, amelyek nagyrészt elkötelezték magukat a megújuló energiaforrások kiépítése mellett, amelyek az átmenetben vezető szerepet játszanak.

Az energiaipari szereplők finanszírozása különösen nehéz kérdés, ugyanis tipikusan olyan iparág, amely nagy hátrányból indul a zöldítés útján. Ezért sok banknál az az álláspont - Magyarországon is van erre példa -, hogy azért nyújtanak egy szennyező vállalat számára is finanszírozást, hogy minél hamarabb tudjanak fejlődni, átalakulni.

Címlapkép: Getty Images