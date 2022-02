Szegedi cég látja el az egész országot fertőtlenítőszerrel

Az ötvenes évek óta működő Florin a rendszerváltás előtt a három nagy magyar háztartásvegyipari és kozmetikai vállalat egyike volt, majd hosszas agónia után kis híján csődbe ment. Új tulajdonosa azonban kihúzta a kátyúból – ma már az egész országot képes ellátni fertőtlenítőszerrel, a multikkal versenyez, és a külpiacokon terjeszkedik.

A Florin története az ötvenes évek végéig nyúlik vissza: ekkor kezdtek el Szegeden szövetkezeti formában szappanfőzéssel foglalkozni, amit később más kozmetikai termékek követtek. Mire megtörtént a rendszerváltás, a Florin már a három nagy magyar háztartásvegyipari és kozmetikai gyártó egyike volt, ekkor azonban lejtőre került a nagy múltú vállalat. A gyártás a szükséges ráfordítások híján elavult, így a multinacionális cégekkel szemben nem bírta a versenyt. 2006-ban új tulajdonos jött, aki prémium kategóriás kozmetikai termékek gyártására állította át a céget, a többi terméket elhanyagolta. Számításait azonban keresztülhúzta a 2008-as gazdasági válság, a koncepció megbukott, a szegedi cég pedig havi szinten 20-30 milliós veszteséggel működött, 2011 végére teljesen fizetésképtelenné is vált.

Barta Attila, a Florin cégvezetője.

Ekkor érkezett a vállalathoz a háztartásvegyipari piacot jól ismerő Barta Attila. A Florin cégvezetője egykor mentőápolóként dolgozott, és másodállásban vágott bele a kereskedelembe. A szakma minden lépcsőfokát végig járva 1998-ban alapította máig működő cégét háztartási és vegyipari termékek forgalmazására. A Florint eredetileg bérgyártással akarta megbízni, ám a vége az lett, hogy megvette a nagy múltú, de végveszélybe került társaságot. “Azonnal elengedtük a bukott prémium kozmetikai stratégiát, és elővettük a cég régi, jól ismert termékeit. Feljavítottuk, megfelelően beáraztuk őket, és újratárgyaltuk az értékesítésüket a kereskedelmi láncokkal. Nem volt egyszerű, az akkori modell szerint volt olyan eset, amikor a száz forint önköltségi áron legyártott termékért a nagyáruházaktól mindössze hetven forintot kaptak, mindent újra kellett strukturálni” - idézte fel az indulást Barta Attila.

A termékek terén nem akartak egy százegyedik sampont vagy mosogatószert, ezért igyekeztek olyan kategóriákat találni, amelyekben a multik kevésbé erősek, ők viszont valós fogyasztói igényekre kínálnak megoldást.

Ilyen a több évtizedes múltra visszatekintő, lábápolási Sana termékcsalád, amelynek van ugyan konkurenciája, de az kétszer annyiba kerül. Számos felmérést végeztek, hogy reagálni tudjanak a fogyasztói igényekre. A Florin rendszeresen megjelent nemzetközi kiállításokon is, átvette több ismert magyar márka gyártását, intenzív termékfejlesztésbe kezdett, és folyamatosan növelte exportját. Mindezt akkora sikerrel tette, hogy bekerült a Magyar Multi Programba.

A cégvezető szerint 2012 volt a legnehezebb év a cég történetében. Miután átvette a vezetést, hétről hétre szembesült azzal, mennyire rossz a helyzet. Jól mutatja az akkori állapotokat, hogy míg egy hitelező bank általában évente egyszer szokott jelentést bekérni a cégektől, nekik hetente kellett küldeniük. A mélypontról sikerült elrugaszkodni. 2013-ban csökkentek a veszteségek, 2015 már szerény nyereséggel zárult, 2018 óta pedig a kétmilliárd forintot is meghaladta az árbevétel. Ilyen fejlődési szakaszban találta szembe magát a Florin a 2020 tavaszán kirobbant koronavírus-járvánnyal.

A Florin évtizedek óta gyárt kéz- és bőrfertőtlenítőket Brado márkanéven. Sokáig csak kórházi, egészségügyi felhasználásra, majd nyolc éve megjelent ennek a lakossági piacra szánt verziója, a Brado Life termékcsalád. Ezek forgalma már 2020 februárjában elkezdett nőni, márciusban pedig kilőtt - nem csoda, hogy a cég 2020-as árbevétele 6,5 milliárd forintra ugrott.

Először meghosszabbítottuk a munkaidőt, majd bevezettük a huszonnégy órás műszakokat. Le kellett állítanunk minden más termék gyártását, hogy az összes soron fertőtlenítőszer készüljön

- mondta Barta Attila. Ennek köszönhetően a járvány egy éve alatt 4 millió liter fertőtlenítőszer készült a Florin Zrt. szegedi gyárában, és 17 millió darab termék került a kórházakba, közintézményekbe, iskolákba, valamint a boltokba.

A gyártás fejlesztésére már a pandémiás helyzet előtt is voltak hosszú távú tervek, de tavaly mindent fel kellett pörgetni. A Florin hetek alatt létrehozott egy olyan új gyártócsarnokot és kapacitást, amely normál esetben akár egy évig is eltartott volna. 2020 végén az Egészségipari Támogatási Program keretében a cég belevágott a komplex fejlesztés második ütemébe. Ennek eredményeként 2021 júniusára elkészült a második csarnok, amelybe a kétmilliárd forintos beruházásból automatizált gyártósorokat is beszereztek. Ma már az egyik legkorszerűbb hazai háztartás- és egészségvegyipari üzemmel rendelkeznek, és az új, 4500 négyzetméteres létesítmény minden része alkalmas fertőtlenítőszerek gyártására, így szükség esetén egymaguk is el tudják látni Magyarországot.

Barta Attila nem tart attól, hogy a kapacitásait villámgyorsan növelő cég bajba kerül, ha a járványhelyzet lecsengésével csökken a kereslet a fertőtlenítőszerek iránt. “A lakossági felhasználás valóban visszaesett, az intézményi és közületi felhasználás viszont stabil. Folyamatosan keressük az exportlehetőségeket is: ha készen áll majd a teljes gyártókapacitás, nagyobb volumenű külföldi szállításokat is tudunk vállalni, szeretnénk régiós szinten is meghatározó szereplővé válni” - emelte ki a cégvezető. A kozmetikumok terén is zajlik a fejlesztés: erősítik a természetes alapanyagokból készülő termékek kínálatát. Ezen felül a kapacitásukat további bérgyártásokra is fel tudják ajánlani - jelenleg is készül náluk például testpermet holland cégnek, de ezen felül is számos országba exportálnak. Így nem tart attól, hogy a gyártósorok kihasználatlanok lesznek.

A Florinnak jelenleg 110 dolgozója van, és a létszám a termelési csúcsok idején 200-ra is nőhet. Mivel a hozzáértő szakemberek megtalálása nehéz, a cég saját képzési programokat is működtet. Ez a lojalitást is erősíti, a fluktuáció ezért nem okoz nekik gondot. Az elmúlt másfél év az egészségügyben használt fertőtlenítőszerek magyarországi piacát is átrendezte. Míg korábban nyomasztó volt a nagy külföldi cégek fölénye, mostanra a Florinnak is sikerült feltörnie, és stabil megrendeléseket szereznie a kórházaktól. Barta Attila, aki kereskedőként átélte, hogyan mennek tönkre vagy zsugorodnak össze a nagy múltú magyar háztartásvegyipari gyártók, éppen azt tűzte ki célul, hogy cégében visszaépüljön az a gyártási képesség és know-how, ami 1990-ben még megvolt Magyarországon, és a sikere más ágazatoknak is példát mutasson.

