Mekkora ütést kaphatnak a tőzsdék, ha mégis háború lesz Ukrajnában?

Az orosz-ukrán konfliktus már rég nem csak Oroszországról és Ukrajnáról szól, Kelet és Nyugat feszül egymásnak, ráadásul a legmagasabb szinten, nagyhatalmak játszmájáról van szó, ami a tőzsdéket is alaposan megmozgatta. De meddig, és milyen erővel hat egy ilyen konfliktus a tőkepiacokra? A történelmi analógiák alapján elsősorban lokális, és átmeneti lehet a hatás.

Megmozgatta a piacokat az orosz-ukrán konfliktus

A Washington Post október 30-án adott hírt arról, hogy műholdfelvételek szerint orosz csapatok vonulnak fel az ukrán határ közelében. Ezt az időpontot tekinthetjük az orosz-ukrán konfliktus újbóli fellángolása szempontjából a vízválasztónak. Ha ettől az időponttól nézzük a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamváltozását, akkor az látszik, hogy jellemzően az árupiaci termékek árfolyama emelkedett, míg a részvények és a kötvények árfolyama esett.

Persze a fent említett időszakot nem lehet anélkül vizsgálni, hogy például az évtizedek óta nem látott szintekre ugró inflációt, vagy a Fed montáris politikai fordulatának hatását kizárnánk az egyenletből. Viszont eggyel közelebbi képet kapunk a potenciális háború esetleges piaci hatásairól, ha az orosz tőzsdét nézzük meg közelebbről.

A dollárban jegyzett RTS index október 30-hoz képest 22,6 százalékot esett.

Ha megnézzük a vezető részvényeket az RTS indexen belül (vagyis a legnagyobb indexsúllyal rendelkező papírokat), akkor durva mínuszokat lehet látni, tehát ezek alapján megállapítható, hogy a fegyveres konfliktusnak volt piaci hatása az orosz részvényekre. Leggyengébben a vizsgált időszakban a Yandex nevű technológiai szolgáltató teljesített, amelynek keresőmotorját többen használják Oroszországban használják, mint a Google-t.

A piacok általában gyorsan túlteszik magukat a háborún

LPL Financial

A piaci turbulenciákat részben az orosz-ukrán konfliktussal is magyarázható, a kérdés az, hogy ez a hatás mennyire lehet tartós. Az LPL Financial azt állapította meg, hogy a részvénypiacok a múltbeli geopolitikai konfliktusokon nagyrészt gyorsan túltették magukat.

"Bármilyen súlyos is a mostani konfliktus, a tapasztalatok azt mutatják, hogy valószínűleg nem lesz jelentős hatása az amerikai gazdasági fundamentumokra vagy a vállalati profitokra" - mondta John Lynch, az LPL Financial vezető befektetési stratégája.

Mi nem adnánk el a részvényeket az ezzel az eseménnyel kapcsolatos esésben, tekintettel arra, hogy a tőzsdék a múltban bizonyítottan átvészelték a geopolitikai feszültségeket

– tette hozzá.

Nézzük például 9/11-et, amelyben az USA-nak direkt kitettsége volt, hiszen belföldön történt. A eseményre egy nap alatt 4,9 százalékot esett az S&P 500, szeptember 11-hez képest pedig a mélypontig összesen 11,6 százalékkal került lejjebb az index. A mélypont eléréshez összesen 11 nap kellett, azonban 31 nappal az esemény után már le is dolgozta az esést a vezető benchmark.

A lenti példák alapján átlagosan 1,2 százalékot esik az S&P 500 jelentős geopolitikai események hatására egy nap alatt, majd a teljes visszahúzás 5 százalékos mínuszig tart, amelyet 22 nap alatt ér el az index. Innen viszont jön a visszapattanás és a geopolitikai esemény hatására kiváltott mélyponthoz képest 47 nap alatt teljesen ledolgozza az esést az index.

CFRA

A CFRA vezető befektetési stratégája, Sam Stovall amellett érvelt, hogy a piacokat jobban veszélyezteti az infláció, mint egy esetleges ukrán invázió. A stratéga szerint idén sokkal inkább a meredeken emelkedő fogyasztói árak és az amerikai jegybank kamatemelési ciklusa lesz a befektetők figyelmének középpontjában, még ha az ukrajnai események rövidtávon járhatnak is piaci hatással. A CFRA kutatása szerint a geopolitikai események okozta korábbi esések viszonylag rövid ideig tartottak.

A cég 24 eseményt elemzett a második világháború óta, és megállapította, hogy az S&P 500 átlagosan 5,5 százalékot esett a csúcspontról a mélypontra az ilyen események után. Stovall szerint a piacnak az esemény kezdetétől számítva átlagosan 24 napra volt szüksége ahhoz, hogy elérje a mélypontot, de ezeket az eséseket átlagosan 28 nap alatt le is dolgozták a tőzsdék.

Truist Advisory Services

A Truist Advisory Services 12 történelmi eseményt vizsgált meg, köztük a 2003-as iraki háborút, az 1979-es iráni túszdrámát és az 1962-es kubai rakétaválságot. Az S&P 500 egy évvel az említett események után a 12 alkalomból 9-szer került feljebb, átlagosan 8,6 százalékos emelkedéssel.

"Ha megnézzük a geopolitikai események történetét, akkor ezek általában rövid távú hatást gyakorolnak a piacokra, és amíg nem okoznak recessziót, addig a piacok általában emelkednek" - mondta Keith Lerner, a cég befektetési igazgatója.

A következtetés az, hogy szerintünk a befektetőknek nem kellene túlreagálniuk ezt a helyzetet

JP Morgan és Morgan Stanley

A Wall Street egyes elemzőházai mégis attól tartanak, hogy az orosz-ukrán konfliktus kiéleződésének hatása a piac egyes részein hosszabb távon is éreztetheti hatását. David Kelly, a JPMorgan Funds vezető globális stratégája szerint egy ukrajnai orosz invázió várhatóan még inkább felhajtaná az energiaárakat, miközben más nyersanyagok ára is megugorhat.

A magas energiaárakról írt egyébként a Morgan Stanley stratégája, Michael Wilson is, aki szerint a további emelkedés tönkreteheti a keresletet, és talán több gazdaságot egyenesen recesszióba taszíthat, ami már a vállalati profitokra is hatással lenne, ezáltal pedig a részvényárfolyamok is megsínylenék az eszkalációt.

A háború melyik szakasza fáj leginkább?

A történelmi példák azt mutatják, hogy a részvények jellemzően a mostanihoz hasonló bizonytalansági időszakban szenvednek a legtöbbet - vagyis akkor, amikor még nem egészen biztos a háború kirobbanása, de a felek már készülődnek. 2015-ben a Svájci Pénzügyi Intézet kutatói a második világháborút követő amerikai katonai konfliktusokat vizsgálták, és azt állapították meg, hogy azokban az esetekben, amikor van egy háború előtti szakasz, a háború valószínűségének növekedése általában esést okoz a tőzsdéken, de a háború tényleges kitörése inkább emelkedést hozt. Azokban az esetekben azonban, amikor a háború meglepetésszerűen kezdődik, az árfolyamok jellemzően esnek. A kutatók szerint nincs egyértelmű magyarázat arra, hogy miért emelkednek jelentősen a tőzsdék, ha az előjáték után kitör a háború.

Hasonlóképpen Mark Armbruster, az Armbruster Capital Management elnöke az 1926-tól 2013 júliusáig tartó időszakot vizsgálta, és azt állapította meg, hogy a részvénypiacok volatilitása valójában alacsonyabb volt a háborús időszakokban.

"Intuitív módon azt várnánk, hogy a geopolitikai környezet bizonytalansága átgyűrűzik a részvénypiacra. Ez azonban nem így történt, kivéve az Öböl-háború idején, amikor a volatilitás nagyjából a történelmi átlagnak megfelelő volt" - mondta.

A lenti ábrán a háborús időszak hozamát a háború előtti négy hónap és a háború teljes időtartama alatt az (DJI) index hozamaként számították ki. Az "összes háborúra" vonatkozó hozam az index évesített geometriai hozama az összes "háborús időszakra" vonatkozóan. A kockázat az index adott időszakra vonatkozó évesített szórása.

"A befektetők látták, ahogy a részvénypiac talpra állt mind a 9/11, mind a nagy pénzügyi válság után, amelyek vitathatatlanul korunk legnagyobb geopolitikai és gazdasági sokkjai voltak. Ez megkönnyíti a befektetők számára, hogy más eseményeket könnyebben elviseljenek" - írta David Kelly, a JPMorgan Funds vezető globális stratégája egy elemzésben.

Konklúzió

Az elmúlt néhány évben a piacokat arra kondicionálták, hogy ne reagálják túl a politikai és geopolitikai sokkokat. Ebben két dolog is szerepet játszik: egyrészt az abba vetett hit, hogy a kezdeti sokk nem fog jelentősen felerősödni; másrészt, hogy a központi bankok készen állnak és képesek a pénzügyi volatilitás visszaszorítására.

Az esést megvenni szándékozó befektetőknek azonban szelektív stratégiát érdemes alkalmazniuk, érdemes a minőségi vállalatokat keresni, amelyek erős mérleggel és magas cash-flow-termeléssel rendelkeznek.

Az Oroszországgal való konfliktus az olajpiacok volatilitást is elhozhatja, mivel Oroszország kulcsfontosságú nyersolaj és a földgáz termelő, amely Európa számos részét ellátja. Ha Oroszország elzárná a csapokat, vagy megsérülne az olajinfrastruktúrája, az az energiaárak emelkedéséhez vezethetne – amire egyébként nagyon úgy látszik hogy már most is pozícionálnak az olajpiacon. A Fekete- és Balti-tenger körüli kikötők megszakadása még nagyobb fejfájást okozhat a hajózásnak, és élelmiszerár-emelkedéshez vezethet, mivel a gabonafélék és más alapvető élelmiszerek a tengeren rekednek - befektetői szemmel ezek is érdekesek lehetnek.

A végső konklúzió viszont továbbra is az, hogy a háborúknak jellemzően csak rövidtávú hatása van a tőzsdékre.

Címlapkép: Getty Images