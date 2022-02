Csúnyát esett az OTP, fontos szint alatt az árfolyam

Bár napon belül is mínuszban volt az OTP árfolyama, a kereskedési idő második felére jelentősen begyorsult az esés. Egyrészt megfigyelhető egy általános piaci hangulatromlás az orosz-ukrán konfliktus felől érkező hírek miatt, másrészt technikai szempontból is fontos szintet tört át lefelé az árfolyam, ami begyorsította az esést.

Jelentősen esett az OTP árfolyama, 3,2 százalékkal került lejjebb a mai kereskedésben, az OTP több mint 1 hónapja nem esett akkorát, mint ma.

Eközben a régiós szektortársak közül a Raiffeisen árfolyama 0,7 százalékos mínuszban áll, míg az Erste árfolyama 0,7 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Az európai szektortársak közül a Deutsche Bank árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Tehát látszik, hogy az európai bankpapírok is gyengén szerepelnek ma, de az OTP esése még így is jelentősnek számít, ami részben technikai okoknak tudható be.

Egyrészt már eleve rosszul nézett ki a grafikon, amikor az árfolyam kiesett a háromszög alakzatból, ráadásul ma délután letört a 17 000 forintos támasz, arról már nem is beszélve, hogy a mai eséssel a 200 napos mozgóátlaga alá került az árfolyam. A következő támasz 16 400 forintnál található. Az esés a mai napon egyre inkább disztribúció jelleget is ölt, hiszen a forgalom jóval magasabb a szokásosnál, így lehet, hogy már nagyobb szereplők is csökkenteni kezdték a pozícióikat.

A forgalmat tekintve látszik, hogy délután 13 óra után kezdett el a voluman jelentősen divergálni az elmúlt 30 kereskedési nap átlagától, így jelenleg közel akkora forgalom mellett cseréltek eddig gazdát a papírok, mint általában egy teljes kereskedési nap alatt.

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo