Jól jövedelmez a befektetési szolgáltatás, rekorderedmény a hazai brókercégeknél

Rekorderedményeket hozott a 2021-es év a hazai befektetési vállalkozásoknál az MNB friss adatai szerint. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye csúcsot döntött a szektorban, különösen a kereskedelmi tevékenységnek köszönhetően, ezzel együtt pedig a hazai brókercégek adózott eredménye is soha nem látott szintre emelkedett tavaly.

A brókersorrend

Bár a hazai részvénypiac csak egy szeletét adja a magyarországi brókercégek bevételeinek, érdemes megnézni, hogy mi történt a hazai tőzsdei forgalommal, mert az indikáció lehet az eredményekre nézve. A koronavírus-járvány kitörése és az azzal járó piaci turbulenciák forgalomnövekedést hoztak 2020-ban a hazai parkettre, 2021-ben ehhez képest egy kismértékű, 2 százalékos forgalomcsökkenés volt megfigyelhető a hazai tőzsdén.

2020 óta a tőzsdei forgalom növekedéséből profitáltak a hazai brókercégek is, de az erősorrend nem igazán változott évek óta a dobogós helyeken. A hazai szolgáltatók között az első három helyen továbbra is a Wood, a Concorde és az Erste osztozott, de már az éves forgalmat tekintve a negyedik helyen álló OTP is jelentős szeletet kihasított, miután több olyan hónap is volt tavaly, amikor kiugró forgalmat bonyolított le.

Összességében a négy legnagyobb szereplőhöz kapcsolható a tőzsdei forgalom több mint 80 százaléka a tavalyi évet tekintve.

Újabb rekordnegyedév

Az MNB ma közzétette a befektetési vállalkozások negyedik negyedéves és éves statisztikáit, ami alapján új rekordok születtek tavaly.

A friss adatokból kiderül, hogy a befektetési vállalkozások mérlegfőösszege negyedévről negyedévre emelkedett 2021 során és az év végére korábban soha nem látott csúcsot ért el, meghaladta a 888 milliárd forintot, ami a szeptember végi értékhez képest 7 százalékos növekedés, az egy évvel korábbi szintnél pedig több mint 180 százalékkal magasabb. Ez főként a forgóeszközök emelkedésének tudható be, azon belül is a tőzsdei ügyletek elszámolásaiból eredő, kereskedési célúnak minősített keletkeztetett kölcsön-és más követelések sornak, ami tavaly – különösen a harmadik negyedévben - kiugró növekedést mutatott és a negyedik negyedévben még tovább emelkedett.

A pénzeszközök állománya emelkedett a hazai befektetési vállalkozásoknál, az év végén meghaladta a 340 milliárd forintot, ami negyedév/negyedév alapon 2 százalékos növekedés, a 2020. végi értékhez viszonyítva pedig 20 százalékos dinamika, és mindenkori csúcsot jelent. Az értékpapírállomány szintén nőtt, az egy évvel korábbi kivételesen alacsony értékről közel 150 százalékkal, szeptember végéhez képest pedig közel 10 százalékkal emelkedett.

A bevételek brutális emelkedése folytatódott a szolgáltatóknál, a befektetési tevékenység bevétele a negyedévben 182 milliárd forintra rúgott, ami a harmadik negyedévhez képest 79 százalékos, a 2020. negyedik negyedévhez viszonyítva pedig 140 százalékos növekedés. A befektetési szolgáltatási tevékenység bevételének növekedése elsősorban a kereskedelmi tevékenységnek köszönhető, amely a legutóbbi negyedévben több mint 165 milliárd forintos bevételt hozott a hazai brókercégeknek, csaknem 100 milliárd forinttal többet, mint az előző év azonos negyedévében. A befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai hasonló mértékben, év/év alapon 150 százalékkal emelkedtek, a harmadik negyedévhez képest pedig 85 százalékkal nőttek.

Mindezek eredményeként a befektetési szolgáltatások eredménye 11,9 milliárd forintot tett ki, ami az előző negyedévhez képest 22 százalékos, az egy évvel korábbi szintről pedig 49 százalékos növekedés és egyben új rekordot jelent.

A szektor adózott eredménye nagyobb mértékben nőtt, ami annak volt köszönhető, hogy bár a személyi jellegű ráfordítások is nőttek az elmúlt egy évben, de jóval kisebb mértékben, 2020 azonos negyedévéhez képest 17 százalékkal. Az anyagjellegű ráfordítások pedig eközben az egy évvel ezelőtti szinthez képest 8 százalékkal csökkentek.

A negyedévet 5,6 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a szektor, ami 134 százalékos növekedés 2020. utolsó negyedévéhez viszonyítva, a harmadik negyedévhez képest pedig 72 százakkal magasabb, ami szintén új csúcs a befektetési vállalkozásoknál.

Az éves számok

A pénzeszközök és az értékpapírok állománya is emelkedett tavaly a hazai befektetési vállalkozásoknál, a pénzeszközöknél 20 százalékos volt a növekedés, az értékpapírok pedig közel két és félszereződtek a tavalyi évvégi alacsony szintről.

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 514 milliárd forintra rúgott 2021-ben, ami 73 százalékos növekedés 2020-hoz képest, de ezzel együtt a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai is hasonló mértékben, 77 százalékkal emelkedtek tavaly.

A befektetési szolgáltatások eredménye közel 34 százalékkal emelkedett 2021-ben, meghaladva a 40 milliárd forintot, ami új rekordot jelent.

A személyi jellegű ráfordítások szintén emelkedtek, több mint 31 százalékkal, az anyagjellegű ráfordítások azonban csak 10 százalékkal nőttek tavaly.

Az adózott eredmény szintjén 18,5 milliárd forintos profitot könyvelt el a szektor, ami 56 százalékkal magasabb az előző évinél és szintén új rekordot jelent.

Címlapkép: Getty Images