Javult kicsit a hangulat Biden szavai után, de így is jókora lett a mínusz

Közel másfél órás késéssel megtartotta beharangozott beszédét Joe Biden. Az amerikai elnök friss szankciókat jelentett be Oroszország ellen, de igazán erős kijelentéseket nem tett, azt hangsúlyozta, hogy továbbra is nyitva az út a diplomáciai megoldás felé, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet. A beszéd után minimálisan enyhült a nyomás a részvényindexeken, a Dow Jones most 520 pontos, 1,5%-os mínuszba kapaszkodott vissza.