Adatigény-cunamit hoz a zöld hitelezés

Magyarország elkötelezte magát a klímasemlegesség mellett és ambiciózus fenntarthatósági célokkal rendelkezik. Ezek elérésében a bankok szerepe kiemelkedő lesz, ugyanis a hitelezés során kialakított finanszírozási feltételek mentén képesek befolyásolni a gazdasági szereplőket, hogy azok tevékenységüket a fenntarthatóság irányába tereljék. Az ESG szempontokat figyelembe vevő hitelezés azonban mind az ügyfelek, mind a pénzintézetek számára komoly kihívásokat fog jelenteni a jövőben.

Az Európai Unió tagállamai célul tűzték ki maguk elé, hogy 2050-re elérik a teljes klímasemlegességet, amelynek keretében megszületett az egész EU-ra kiterjedően az a javaslat, hogy 2030-ra, az 1990-es év értékeihez képest, legalább 55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ennek megfelelően Magyarország is elkötelezte magát a klímasemlegesség mellett és hasonlóan ambiciózus fenntarthatósági célokkal rendelkezik, amelyek eléréséhez azonban becslések szerint is több, mint 10 ezer milliárd forintra lesz szükség.

Ezen célokat várhatóan számos magyarországi és EU-s finanszírozási program, valamint jegybanki ösztönző is támogatni fogja. Ugyanakkor a következő évek során a bankszektornak is kiemelt feladata lesz, hogy a fenntartható finanszírozási célkitűzéseket támogassa. Ehhez a banki működés számos pontját felül kell vizsgálni a stratégiaalkotástól a kommunikációs feladatokig, valamint a bankoknak fel kell tudniuk ismerni a fogyasztók igényeit, és saját maguknak is tudatos lépéseket kell tenniük a fenntartható termékek és szolgáltatások fejlesztése terén mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek esetében.

A zöld termékfejlesztés terén találunk ígéretes hazai kezdeményezéseket és számos élenjáró nemzetközi megoldást is. E tekintetben az egyik első és legmeghatározóbb lépés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által indított Zöld Otthon Program, amely azt a célt szolgálja, hogy a bankok a piacon elérhető hitelekhez képest jóval kedvezőbb, legfeljebb fix 2,5%-os kamatozású hiteleket nyújtsanak. Mindezt olyan lakossági ügyfeleik részére tehetik 2021. októberétől, akik legalább BB energetikai besorolású és legfeljebb 90 kWh/m2/év primer energiaigényű új ingatlanok építésére vagy vásárlására vállalkoznak.

Az MNB mellett a hazai pénzintézetek is komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy olyan zöld termékeket fejlesszenek, amelyekre jelentős vállalati és lakossági fogyasztói kereslet mutatkozik. Például már több pénzintézetnél vannak olyan lakossági bankszámlák, amelyek mellé újrahasznosított bankkártya jár, valamint a kártyás vásárlások után, automatikusan olyan alapítványokat, egyesületeket és nonprofit társadalmi szervezeteket támogatnak, melyek munkájukkal kiemelt társadalmi ügyeket szolgálnak. Többek között ilyen például:

Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, amelynek kiemelt feladata, hogy a kapott forrásokból támogassák a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat kórházait.

A Menhely Alapítvány a támogatásokat felhasználva próbál meg segíteni az otthontalan emberek méltóságát sértő előítéletek elleni munkában.

Az Erdőmentők Alapítvány elsődleges célja az erdők és a vadvilág védelme, azok sérüléseinek helyreállítása.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, amely a méhek megmentésére és ezáltal az ökológiai egyensúly fenntartásában betöltött szerepük biztosítására fordítja a pénzt.

Emellett a zöld befektetési termékek palettája is színes, a számos befektetési alap mellett már zöld állampapírt és pénztári terméket is találunk a hazai piacon. Ezekre jellemző, hogy környezeti és társadalmi fenntarthatóságot előmozdító projektekbe, illetve nagymértékben „zöld” iparágakban tevékenykedő vállalatok részvényeibe segítik a tőkebefektetést.

Mindezek mellett a nyugati tendenciákhoz képest Magyarországon egyelőre még nem terjedtek el széles körben a zöld hitelek, de már most is számos fenntarthatósági célt finanszíroznak a pénzintézetek, még ha nincsenek is hivatalosan „zölddel" felcímkézve. Általánosságban elmondható, hogy hazánkban elsősorban a nagyvállalatokat célzó nagyobb volumenű projektek finanszírozása (pl. energiahatékony kereskedelmi ingatlanok vásárlása) van a fókuszban, amelyet majd a KKV-k számára vonzó termékek kifejlesztése követhet. A lakossági oldalon a fedezett hitelek széles körű elterjedése várható a közeljövőben, amelyet majd a fedezetlen zöld hitelek fognak tudni követni, de ez a terület egyelőre még nem igazán kiforrott. A hazai bankrendszerben jelenleg a leggyakoribb támogatott zöld hitelcélok a következők:

a zöld célokat finanszírozó beruházási hitelek, projekthitelek (pl. napelemparkok létesítése, energiahatékony kereskedelmi ingatlanok vásárlása, elektromobilitás elősegítése céljából);

az energiakorszerűsítési célú személyi kölcsönök, amelyeket többek között a napelemrendszer, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, autótöltő állomás kiépítésére vesznek fel;

lakossági zöld lízingtermékek, melyek fókuszában elsősorban az elektromobilitás ösztönzése áll, mindenekelőtt zéró közvetlen (kipufogógáz-) CO2-kibocsátású járművek finanszírozásával;

a zöld beruházási és fejlesztési célokat szolgáló kötvénykibocsátás, melyek jellemzően zöld energetikai fejlesztéseket, zöld épületek kialakítását, a víz- és szennyvízgazdálkodás, közlekedés és energiahatékonyság javítását célozzák.

Ha kitekintünk a nemzetközi piacra, akkor még több ígéretesnek tűnő zöld megoldást találunk a nyugati pénzintézeteknél:

a német és a brit piacon is találunk olyan univerzális bankokat, amelyek kedvezményes kamattal kínálnak lakáshitelt új, energiahatékony otthon vásárlása esetén. A kedvezmény igénybevételéhez az ügyfélnek bizonyítania kell, hogy ingatlanának energiahatékonysági besorolása legalább 81 (0-100 besorolás), vagy az A-B (A-G besorolás) energiahatékonysági sávba tartozik az ottani energiatanúsítvány besorolások alapján; vagy hogy az épület végső energiafogyasztása nem éri el a 75 kWh-t négyzetméterenként;

zöld vállalati termékek fejlesztésére is találunk jelentős nemzetközi aktivitást, jellemzően a skandináv országokban, Finnországban és Hollandiában, ahol a pénzintézetek célzottan olyan vállalati tevékenységek finanszírozására kínálnak kedvezőbb kamatú konstrukciókat, amelyek fókuszában az energiafogyasztás csökkentése, természeti erőforrások fenntartható használata, szemét- és szennyvízkezelés, víztisztítás (azaz befektetés a tiszta ivóvízbe és háztartási vízbe), elektromos járművek és tömegközlekedés állnak;

a vállalati hiteleken túl megjelentek olyan speciális kötvények is a nemzetközi piacokon, amelyek esetében a kibocsátásból bevont forrás felhasználása kizárólag társadalmi szerepvállalással járó projektekre fordítható (social bond), vagy kizárólag zöld és társadalmi projektek kombinációjára lehet felhasználni (sustainability bond), vagy amelyeknek a kamatozása egy előre meghatározott ESG cél/teljesítménymutató teljesülésétől függ (sustainability linked bond).

A pénzintézetek szerepe kiemelkedő a fenntarthatósági célok elérésében, ugyanis a bankok a hitelezési tevékenységük során, a finanszírozási feltételek mentén képesek befolyásolni a gazdasági szereplőket, hogy tevékenységüket a fenntarthatóság irányába tereljék. Épp ezért a bankok fenntarthatósági stratégiájának egyik kulcseleme a hitelezési folyamataik átalakítása kell legyen, amelynek során a greenwashing elkerülése érdekében bizonyítaniuk kell, hogy a forrásokat valóban zöld hitelcélokra fordítják. Az ESG szempontoknak való megfelelés kiértékelése jelenleg különböző módszertanok mentén történik, mert egyelőre nincs egy mindenki által elfogadott iránymutatás arra vonatkozóan, hogy pontosan mely hitelcélok számítanak zöldnek. Ennek definiálására folyamatban van az egységes nemzetközi szintű szabályozások elkészítése, mint az EU Taxonomy, amely már ágazatonként és tevékenységenként, konkrét mutatószámok mentén ad iránymutatást ebben a kérdésben.

Az iparági tapasztalatok azt mutatják, hogy az egész kockázatkezelési folyamatot hozzá kell igazítani az egyre szigorodó fenntarthatósági elvárásokhoz. A szakértők egybehangzó véleménye, hogy az ESG kockázatok értékelését figyelembe vevő hitelezési folyamat során az egyik legfőbb kihívás, hogy újra kell gondolni és meg kell reformálni az ügyfelek részéről is az adatszolgáltatási gyakorlatokat. Az ügyfélátvilágítás során a pénzintézetek ügyfeleinek olyan adatokat kell megosztaniuk a finanszírozóval, amelyet lehet, hogy korábban még sosem mértek vagy legalábbis nem gyűjtöttek strukturált formában. Így például a vállalat közvetlen kibocsátása, a működés által okozott közvetett és egyéb közvetett kibocsátások (scope 1-2-3), a megtermelt veszélyes hulladék aránya, a munkavállalók számának és fizetésének nemek és korosztály szerinti megoszlása, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárások számának a kimutatása alapvető elvárássá válik a közeljövőben. Ezek az információk elengedhetetlenek lesznek az ügyfél és az ügylet kockázatértékeléséhez, a hitelminősítések elkészítéséhez és a hitelezési döntés meghozatalához, amelyek nagyban befolyásolni fogják az árazási gyakorlatokat is. Az ESG-kockázatok (Environmental, Social, Governance, azaz környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok) értékelése és azok árazásba való beépítése során az alábbiakban bemutatott mutatókat és KPI-okat lehet érdemes megvizsgálni:

Az már most látszik, hogy egy ESG fókuszú adatbázis kiépítése egyre inkább szükségessé válik a pénzintézetek számára, mert a saját adatbázisaikban meglévő adatok jellemzően nem elégségesek az elemzések és jelentések elkészítéséhez. Ez mind az ügyfelek, mind a pénzintézetek számára komoly feladatot fog jelenteni a jövőben. A megoldáshoz azonban több lehetséges út is vezethet:

A meglévő adatokat ki lehet egészíteni a vállalatok fenntarthatósági jelentéseiben szereplő adatokkal, viszont teljeskörű, számszerű megbízható jelentést még csak az iparági szereplők kisebb hányada készít rendszeresen.

Ügyfeleket megcélzó adatbekéréssel lehet javítani az ESG adatbázis kiterjedtségén, de nagy valószínűséggel ez az ügyfélélményre negatív hatással lesz.

Az ügyfeleknek kifejezetten nagy terhet jelent, ha az összes pénzintézet felé különböző adatszolgáltatási gyakorlatoknak kell megfelelniük, ezért érdemes lehet lépéseket tenni a standardizáció irányába, és létrehozni egy központi adatbázist (hasonlóan például a céginformációs adatbázisokhoz), amely lépés az adatok minőségén és megbízhatóságán is nagymértékben tudna javítani.

Nemzetközi ESG adatszolgáltató és minősítő cégek már nyújtanak komplett szolgáltatáscsomagokat, de jellemzően még a tőzsdén jegyzett nagyvállalatokra fókuszálnak.

Akadnak olyan nemzetközi megoldások, ahol mesterséges intelligencia használatával automatizáltan tudnak nagy mennyiségű nyilvánosan elérhető adatokat legyűjteni (pl. online hírportálokról, közösségi médiából) és elemezni, de ennek a széleskörű használata még nem bevett gyakorlat.

Az összes szereplő részéről elmondható, hogy a fenntarthatósági célkitűzések ugyan kihívásokat állítanak eléjük, de a nehézségek mellett egyben jövőbeli lehetőségként is lehet értelmezni ezeket a folyamatokat. Az ESG szempontokat figyelembe vevő pénzintézeteknek és vállalatoknak, a PR jellegű megfontolások mellett, új üzleti lehetőségek nyílnak meg, mivel olyan termékek, iparágak és kedvezményes források jelennek meg, amelyek eddig nem kerültek a látókörükbe. Emellett a tőzsdei befektetési döntéshozatalnál is egyre fontosabb szerepet kapnak az ESG szempontok. Érdemes lesz a jövőben is figyelemmel követni ezeket a tendenciákat, mert a jelek azt mutatják, hogy akik idejében lépnek, azok kiaknázhatják a benne rejlő lehetőségeket.

Címlapkép: Getty Images