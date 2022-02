Elindult a háború, felfüggesztették a kereskedést az orosz tőzsdén

Ma reggel Vlagyimir Putyin engedélyt adott Ukrajna megtámadásához, ez pedig alaposan megviselte a világ tőzsdéit. Számítani lehetett arra, hogy az orosz tőzsdén nagy esés lesz ma, ez azonban egyelőre elmarad, ugyanis felfüggesztették a kereskedést.

A moszkvai tőzsde honlapján ez az üzenet áll:

Forrás: MOEX

Kimondottan nagy volt eddig is a bizonytalanság a befektetők körében az ukrán-orosz konfliktus történéseit figyelve, mindez tetten érhető volt a tőzsdéken is: a hétfői komoly zuhanás után kedd reggel tovább ütötték az orosz részvénypiacot, a délutáni órákra azonban javult a légkör, több fontos részvény esetében is jelentős, akár két számjegyű pluszokat is láthattunk, végül a vezető orosz részvényindexek pluszban fejezték be a kereskedést. Ezt követően tegnap leginkább esést láthattunk a legfontosabb részvényeknél, a londoni tőzsdén jegyzett orosz vállalatok így teljesítettek:

A dollárban jegyzett vezető orosz részvényindex, az RTS a komoly kilengések közepette idén már 25,8 százalékot veszített értékéből.

