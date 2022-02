Új szervezet harcol a szén-dioxid-kibocsátási elszámolások fejlesztéséért

Közösen lép fel a világ mintegy húsz szervezete, hogy felgyorsítsák a megbízható széndioxid-kibocsátási elszámolások fejlesztését. A februárban San Franciscoban létrehozott Carbon Call aláíróinak célja, hogy megteremtsék az átjárhatóságot a különböző szén-dioxid-elszámolási rendszerek között, és biztosítsák a naprakész, tudományos eredményekhez való hozzáférést - szerepel a KPMG közleményében.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának megbízható mérése és adminisztrációja kritikus fontosságú a klímavédelemmel kapcsolatos elszámoltathatósághoz. A The Washington Post elemzése szerint a be nem jelentett szén-dioxid-kibocsátás évente 8,5 és 13,3 milliárd tonna között lehet. A jelentéstétel rendszere napjainkban adatminőségi problémákkal, mérési és jelentési következetlenségekkel, elkülönült rendszerekkel és infrastrukturális kihívásokkal küzd. A vállalatok számára legtöbbször komoly nehézséget okoz, hogy összegezzék, megosszák és összehasonlítsák a megbízható adatokat.

A Carbon Call rámutat a hiányosságokra, és megpróbálja betömni a jelenlegi globális elszámolási rendszerekben lévő réseket, különösen a szén-dioxid-kivonás, a földművelés, a metán- és az indirekt kibocsátás területén. A kezdeményezés keretében már a tervezés szintjén igyekeznek azonosítani, hol van szükség pontosabb adatokra a megbízhatósághoz és átjárhatósághoz a számviteli rendszerek, illetve az azokat támogató adatrendszerek körében. Dolgoznak majd az univerzális számviteli módszertan fejlesztésén, a digitális elszámolási rendszerek átjárhatóságán.

A Carbon Call életre hívója a ClimateWorks Foundation, a csatlakozók között megtalálható a Capricorn Investment Group, a Climate Change AI, a Global Carbon Project, a Global Council for Science and the Environment, aláíró partnerei közt pedig a KPMG, illetve a Microsoft is.