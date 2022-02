Leülnek tárgyalni az oroszok és az ukránok? Ugranak a tőzsdék

Portfolio 2022. február 25. 13:57

Csütörtök reggel jelentette be Vlagyimir Putyin, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, a hírre pánikszerű eladások zajlottak a tőzsdéken, a hangulat azonban nap végére jelentősen javult, sőt, az amerikai tőzsdéken ritkán látható fordulat jött, nagy esésből nap végére már emelkedni tudtak a vezető részvényindexek. A fordulatban szerepet játszik a jelentős túladottság, de az is, hogy a befektetők már a konfliktus előtt elkezdték beárazni az esetleges háború esélyét, és kicsit kiforgatva a tőzsdei mondást, "sell the rumor, buy the news" alapon vettek bele a piaci szereplők az esésbe. Közben azzal kapcsolatban érkeztek hírek, hogy készek tárgyalni a kialakult helyzetről az oroszok és az ukránok, erre hirtelen emelkedéssel reagáltak a tőzsdék.