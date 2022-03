Esik a forint, zuhan az OTP - Ütik a magyar eszközöket az ukrán háború árnyékában

Az elmúlt 5 kereskedési napon 5%-kal gyengült a forint az euróval szemben, ma szinte percről percre kerül új mélypontra és már 376 felett jár az árfolyam. Eközben a tőzsde is szenved, az orosz és ukrán kitettséggel is rendelkező OTP Bank árfolyama 12 ezer forint alá süllyedt.

Itt az új forintmélypont

Magyar tőkepiaci vesszőfutás természetesen az ukrán háború miatt eluralkodó általános kockázatkerülésre vezethető vissza. A fel-felgyorsuló mozgások azt jelzik, hogy a piac nagyon ideges, és próbálja a nagy bizonytalanság valós reálgazdasági beárazni, de az óriási bizonytalanság miatt ez lehetetlen.

A forint ma már több mint 1%-ot gyengült, jelenleg 376,5 közül járnak az eurójegyzések, kora délelőtt még 370 körüli is volt az árfolyam. A Portfolio által megkérdezett devizapiaci szereplő nem lát konkrét új okot a tegnapi naphoz képest a forint mai zuhanása mögött. Ami érdekes volt szerinte, hogy az árfolyam nagyon gyorsan vitte át a 375-376-os szintet, miután kicsit megállt a 374-es szinten. Azt megjegyezte továbbá, hogy a régiós devizák közül a lengyel zloty hasonlóan gyengül, míg a román lejt egyelőre nem bántják.

Frissítés: Cikkünk megírása utáni percekben a forint újabb lökést kapott, és 379-ig emelkedett az euró árfolyama.

A magyar devizának már múlt héten csütörtökön, Ukrajna lerohanása után kevés hiányzott a mélyponthoz. A konfliktus általános kockázatkerülést váltott ki a piacon, amikor igyekeznek minden kicsit is kockázatos eszköztől szabadulni a befektetők. Ez pedig minden feltörekvő devizára, így a forintra is hatással van, miközben erősödnek az olyan biztonságos menedéknek tekintett devizák, mint a dollár, a japán jen vagy a svájci frank.

Ahogy értékelésünkben már jeleztük, ez egyrészt jó hír, hiszen nem „szálltak rá” a befektetők a magyar devizára, másrészt viszont rossz hír, hiszen nehéz tenni a gyengülés ellen. A háborút sem a magyar kormány, sem a jegybank nem tudja egyik pillanatról a másikra leállítani, legfeljebb nyilatkozatokkal próbálhatják nyugtatni a befektetőket, de ennek hatása igen mérsékelt.

A forint kéz a kézben gyengül a zlotyval, és egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a folyamatot csak az tudná megállítani, ha az ukrán háborúról jobb hírek érkeznének. Persze a "túlhúzott pénzpiacon egy-egy korrekciós kör bármikor elképzelhető, de tartós javulás egyelőre nemigen. A szakértők még abban sem biztosak, hogy egy jegybank kamatemelés fékezheti-e érdemeben a gyengülést, hiszen nem a kockázati prémiumok (többé-kevésbé) átlátható emelkedéséről van szó, hanem a nagy bizonytalanság miatti kockázatkerülésről. Ugyanakkor a jegybanki dilemma mégis valós, hiszen a történelmi mélypontra gyengülő forint az amúgy is erős inflációs kockázatokat tovább növeli.

Mindenesetre éles helyzetben van a Magyar Nemzeti Bank. Ugyanis a monetáris politika letudta már a februári kamatdöntését, és elvileg a havi frekvencián március végéig nem várható tőle emelés. Ám a sajátos eszköztár miatt az irányadó kamatról de facto hetente születik döntés, hiszen hetente van egyhetes betéti tender. Ezért legközelebb csütörtökön mindenképpen újra meg kell mondania a jegybank igazgatóságának, hogy mekkora az irányadó kamat.

Ekkora zuhanás után már a technikai kép is csúnya, kevés a fogódzó, vagy olyan korlát, ami foghatja az árfolyamot.

Zuhan az OTP

Az ukrajnai háború eldurvulása és az Oroszország elleni szankciók miatt az OTP árfolyama ma tovább esett. A magyar bank Oroszországban és Ukrajnában is jelen van leánybankkal, az elmúlt napok árfolyamesése alapján a befektetők elkezdték árazni a legrosszabb forgatókönyvet, azt, hogy az OTP-nek mindkét operációját le kell írnia.

Az OTP Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, az ukrán bank mérlegfőösszegben és profitban is nagyobb, mint az orosz. Az ukrán bank mérlegfőösszege 911 milliárd forint (a legfrissebb elérhető adatok, tavaly szeptemberi állapot szerint), ami a bankcsoport mérlegfőösszegének 3,5 százaléka, az orosz pedig 746 milliárd forint, ami az OTP teljes mérlegfőösszegének 2,8 százaléka. A bruttó hitelállomány Ukrajnában 606, Oroszországban 689 milliárd forint, bankcsoport szinten 3,8 illetve 4,4 százalék.

Az ukrán bank saját tőkéje 147, az oroszé 224 milliárd forint, előbbi a bankcsoport tőkéjének 5,4, utóbbi 8,3 százalékát adja.

A tavalyi első 9 hónapban a bankcsoport profitjának közel 9 illetve 7 százalékát adta az ukrán és az orosz bank, az összes leánybank profitján belül 15 illetve 13 százalék volt a két leánybank hozzájárulása az adózott eredményhez. Oroszországban 135, Ukrajnában 85 bankfiókot üzemeltet az OTP, a bankcsoport alkalmazottainak 23 százaléka, 8601 fő dolgozik Oroszországban, nagy részük ügynök.

Az OTP árfolyama 11 500 forintig esett, vagyis már közel 10 százalék mínuszban is állt. A mai mélypontig idén már 31 százalékot zuhant a bankpapír árfolyama. Múlt hét csütörtökön és tegnap is 12 ezer forint közelébe esett az OTP árfolyama, de onnan mindkét alkalommal felpattant, most viszont elesett ez a szint, vagyis technikai hatás is áll az árfolyam esése mögött.

Az OTP piaci értéke az elmúlt 3 hétben közel 1900 milliárd forinttal csökkent.

Az OTP esése nem egyedi, alapvetően esik a régiós bankok részvényárfolyama, de az OTP alulteljesítő. A befektetők elsősorban azoknak a pénzintézeteknek a papírjait büntetik, amiknek nagy a kitettsége a háborúban érintett országok felé. A Raiffeisen egyes források szerint mérlegeli az Oroszországból való kivonulást, a bank részvényárfolyama 12 százalékot zuhant.

Az állampírpiaci hozamok emelkednek

Az ukrán háború kitörése előtti hetekben alábbhagyott az állampapírpiaci hozamemelkedés, ám a geopolitikai feszültség új lendületet adott az infláció miatt elindult folyamatnak. Már a 12 hónapos lejáraton is bőven 5% feletti referenciahozamot közöl az Államadósságkezelő Központ, és a 3, illetve 6 hónapos diszkont kincstárjegyek hozama is csak egy hajszállal van ez alatt, a hozamgörbe gyakorlatilag teljesen egyenes.

Címlapkép: Getty Images