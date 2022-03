Fellélegzés a tőzsdéken, emelkedéssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalékot, a S&P 500 1,9 százalékot, a Nasdaq pedig 1,6 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel szintén emelkedés látszik, a Nikkei 0,7 százalékot, a hongkongi Hang Seng 0,5 százalékot, a dél-koreai Kospi pedig 1,6 százalékot erősödött.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 1 százalék körüli pluszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is feljebb kerülhet.

Az előjelek ezek alapján jók a magyar tőzsde nyitására, a blue chipekkel kapcsolatban érdemes még kiemelni, hogy az OTP holnap hajnalban teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH kiskereskedelmi és külkereskedelmi statisztikákat közöl, az MNB közzéteszi a vállalati és háztartási kamatlábakat, ami a kamatemelési ciklus közepette különösen érdekes. A jegybank megtartja egyhetes betéti tenderét, amelyen most nem várható (de nem is kizárható) a kamatemelés. Érkezik ezen kívül az EKB-ülés jegyzőkönyve, és Jerome Powell Fed-elnök beszédét is figyelni kell, mert megismerhetjük a Fed elképzelését a háború gazdaságra gyakorolt hatásáról.

2022. február 28-március 6. Makronaptár Magyar makrogazdaság február 28. hétfő 9:00 KSH Népmozgalom jan. március 1. kedd 9:00 KSH Termelői árak jan. március 1. kedd 9:00 KSH Beruházás Q4 március 1. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció március 2. szerda 9:00 KSH GDP Q4 március 2. szerda 9:00 KSH Szolgáltatások külkereskedelme Q4 március 3. csütörtök 9:00 KSH Kiskereskedelem jan. március 3. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem dec. március 3. csütörtök 8:30 MNB Vállalati kamatlábak jan. március 3. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) március 3. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) március 4. péntek 9:00 KSH Ipar (első becslés) jan. Nemzetközi makrogazdaság február 28. hétfő 9:00 Spanyolo. Infláció feb. március 1. kedd 2:00 Kína BMI (feldolgozóipar) feb. március 1. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem jan. március 1. kedd 11:00 Olaszo. Infláció feb. március 1. kedd 14:00 Németo. Infláció feb. március 1. kedd 16:00 USA ISM BMI (feldolg.) feb. március 2. szerda 9:55 Németo. Munkanélküliség feb. március 2. szerda 11:00 EU Infláció feb. március 2. szerda 14:15 USA ADP foglalkoztatottság feb. március 2. szerda 20:00 USA Fed bézs könyv március 3. csütörtök 2:00 Kína Caixin BMI feb. március 3. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv március 3. csütörtök 16:00 USA Powell-beszéd március 4. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem jan. március 4. péntek 14:30 USA Munkanélküliség feb. Forrás: Portfolio-gyűjtés

