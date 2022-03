10 000 forint alá ütötték az OTP-t

Portfolio 2022. március 07. 09:19

Az elmúlt időszakban meredeken estek a tőzsdék az Ukrajnában zajló háború miatt, és a de-eszkalációra utaló jelek egyelőre nem látszanak. A befektetők emellett aggódnak a globális gazdaságot érő inflációs sokk miatt, miután az olajár felrobbant azt követően, hogy az amerikai képviselőház vizsgálja annak lehetőségét, hogy törvényt fogadjanak el az orosz kőolaj és egyéb energiatermékek importjának betiltásáról az ukrajnai háború miatt. Eközben a tőzsdéken ma is folytatódik az esés, az ázsiai piacokon is negatív volt a hangulat, és Európában is jelentős mínuszokkal indult a nap. A magyar tőzsdén megint az OTP van a figyelem középpontjában, amely 10 000 forint alatt indíott a napot.