Tépik az OTP-t, komoly pluszban a magyar tőzsde

Az orosz-ukrán háború harcai nem csak a szárazföldön és a levegőben, de a kibertérben is egyre hevesebbé válnak, és úgy tűnik, mindkét fél igyekszik egyre több hadra fogható hackert megnyerni a saját kibervédelmi céljainak. A virtuális összecsapások egyre gyakoribbak, de a sokak által előrevetít masszív orosz kiberhadműveletre egyelőre ismeretlen okokból nem került sor. Az ukránok közben egyre több sikeres műveletet indítanak orosz kormányoldalak ellen, és ehhez önkéntes hackereket is toboroznak. Az ügyüket pedig a titokzatos Anonymus csoport is támogatja már a kezdetek óta.