Ha hibáznak, egy egész ország villamos- vagy földgáz-elszámolása omlik össze

A Navitasoft Svájctól Ukrajnán át Észtországig számos külföldi piacra gyártott már le informatikai rendszereket. Az energiaipari IT vállalat egyebek mellett a széles termékkínálatával is kitűnik a konkurensek közül.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

Mielőtt belevágott volna egy saját cég megalapításába, Füzi Ákos több nagyvállalatnál is dolgozott. A karrierjét először a Richternél kezdte, majd Japánban a Medimpex kereskedőház vezetőjeként négy évig képviselte a magyar gyógyszeripari cégeket. Az energetikai informatikával 2005-ben kezdett el foglalkozni. Ez volt az az időszak, amikor beindult az energiapiac liberalizációja.

Nyilvánvaló volt, hogy az energia szektorban is az alapvető üzleti folyamatok akkor még nem létező informatikai rendszerekre fognak alapulni, melyeknek igazodni kell az országonként változó szabályozáshoz.

A távol-keleti kiküldetésem alatt azt tanultam, hogy érdemes réspiacokra specializálódni. Ez pedig egy ígéretes területnek tűnt. Az első nagy munkánk során egy földgáz rendszernél kellett biztosítani a harmadik feles hozzáférést. Ezért erre az ötlete alapozva 2008-ban létrehoztam a saját cégemet a Navitasoftot akkor még IP Systems név alatt”

– meséli az alapító. A kifejezetten energetikai informatikával foglalkozó cégnél az első két évben nem is kellett reklámozniuk magukat.

A vevők marketingkampányok nélkül is folyamatosan jöttek. A tetemes részük ekkoriban gázpiaci kereskedő volt. Bár a gazdasági válság kellős közepén indultak el, a krízisből jóformán semmit nem éreztek. Miközben körülöttük egy csomó iparági cég komoly nehézségekkel küzdött, náluk kifejezetten jól ment az üzlet.

Másfél évvel az indulás után már egy olyan energiakereskedői platformmal rendelkeztek, amely képes volt villamosenergia és földgáz kereskedelmi portfólió akár együttes kezelésére is.

Füzi Ákos szakított a megszokott vezetői módszerekkel és úgy döntött, hogy itthon is meghonosítja a japán menedzsmentkultúrát. Magyarországon elsők között alkalmazták a Scrum vezetési módszertant. A cég keresztfunkcionális munkacsoportokra épül, általában négy szoftverfejlesztőből, üzleti elemzőből és tesztelőből álló csoportjaikban a különböző területeket képviselő szakemberek minden fázisban együtt dolgoznak. A vállalati célokat a munkacsoportok vállalásai mentén valósítják meg. A cégnél a reggeleket minden szinten és területen egy „stand-up” megbeszéléssel kezdik. A dolgozók és a vezetők ilyenkor a munkacsoportjaikban elmondják egymásnak, hogy hol tartanak a munkájukban, és hogy min fognak dolgozni. Ezeket a megbeszéléseket online formában a koronavírus-járvány alatt is megtartották, ami sokat segített abban, hogy az otthoni munkavégzés mellett sem jelentett problémát a projektek megvalósítása, nyomon követése.

Nagy a verseny a jó informatikusokért, a Navitasoft viszont sikeresen vette az akadályokat. Egy roppant erős csapat jött össze a cég égisze alatt. Jelenleg úgy 60 dolgozót foglalkoztatnak, akiknek együttvéve több mint 80 diplomája van. Budapest mellett a szerbiai Szabadkán létrehoztak egy saját irodát, de mivel az informatikai szakmának megvan az az előnye, hogy nem kell, feltétlenül egy épületben legyen az összes dolgozó, így az otthoni munkavégzést is támogatják. Hogy a vállalat nyugaton is meg tudja állni a helyét az 2011-ben lett világos, amikor egy svájci társaságtól megkapták az első megbízásukat, amelyet aztán újabbak követtek.

Hamar egyértelművé vált, hogy se a tudás, se a szoftvertechnológia terén nincsenek lemaradva a nyugati IT társaságoktól.

A szoftvereiket Lettországban, Horvátországban, Észtországban és Ukrajnában is nagy energetikai cégek használják üzleti kulcsfolyamataikban.

A felelősségük nem kicsi: egy komolyabb hiba oda vezethet, hogy egy egész országban összeomoljon a villamos vagy a földgáz elszámolás. A társaságot általában a folyamatos növekedés jellemzi, de voltak mélypontok is a cég életében. A legnagyobb ezek közül az volt, amikor 2017-ben egy külföldi munka bedőlése miatt a vállalatnál közel 50 százalékos leépítést kellett végrehajtani.

Az már a saját szektoruk sajátossága, hogy a konkurensekkel nem csak versenyezni szoktak, de néha még együtt is dolgoznak. Jó példa erre az eddigi legnagyobb munkájuk, amelynek során az ukrán villamos-energiapiac rendszerirányítójának, az Ukrenergonak kellett elkészíteni a központi informatikai rendszerét. Komoly kihívás volt hisz a magyarnál tízszer nagyobb energiapiacról van szó, ráadásul Ukrajna pont, olyan ország, amelybe sok nyugati vállalat eleve nem is meri betenni a lábát. A több mint 8 millió dolláros projektnél a Navitasoft volt a kivitelezésért felelős konzorcium vezetője, de alájuk dolgozott például az osztrák Siemens is.

A vállalatvezető szerint az egyik előnyük az, hogy nem csak egyedi fejlesztéseket végeztek, hanem van egy nagy termékportfoliójuk, amelyből a vevőik válogathatnak. A kész megoldásaikat három kategóriába lehet sorolni: rendszerüzemeltetőknek, kereskedőknek és az energiapiaci kommunikációban érdekelt szereplőknek kínálnak megoldásokat. Az egyik legsikeresebb évük az volt, amikor a felhozataluk egyszerre három új termékkel bővült.

Volt olyan időszak is a Navitasoft életében, amikor nem az alapító állt a cég élén. Füzi Ákos az Egis Zrt. kiküldöttjeként 2013-ban Sanghajban alapított leányvállalatot, de 2017-ben újra visszatért. „Jó alkalom volt ez a négy év arra, hogy az egyszemélyi vezetés kultúráját kinőjük” – értékelte ezt az időszakot Füzi Ákos.

Bár a COVID járványnak ők is érzik a negatív hatásait, hisz nehezebb toborozni és új ügyfeleket szerezni, azért akadnak előnyök is. Egyrészt a felhő-technológiák elfogadottsága látványosan megnőtt a pandémia alatt. Most, hogy egyre több cég áll át az internetes munkavégzésre a cégvezetők nyitottabbak lettek az online és felhő alapú megoldások felé. Ráadásul, ahogy Füzi Ákos hozzáteszi: a megbeszélések is hatékonyabbá váltak.

A következő éveket főleg az teszi érdekessé, hogy megint egy új felvonás kezdődik az energiaszektor életében. Például a napelemek elterjedése miatt rengeteg kis termelő fog megjelenni a piacon, akik jelentős részben energia fogyasztók is. Az internetre közvetlenül kapcsolódó mérő- és szabályozó eszközök terjedésével az energiapiaci társaságoknak mind több és több adatmennyiséggel kell majd gazdálkodniuk. A Navitasoft felkészülve várja az energiaipar új korszakát. A jövőbeli terveikben a tőzsdére lépés gondolatát sem vetik el.

Címlapkép: BÉT50