Mindenki a háborúra figyel, közben fontos inflációs adat érkezik - mire lehet ma számítani?

Portfolio 2022. március 09. 08:50

Az elmúlt időszakban meredeken estek a tőzsdék az Ukrajnában zajló háború miatt, tegnap is zajlottak az események: még inkább elfordultak a hitelminősítők Oroszországtól, sorra vonulnak ki az óriáscégek az országból, emellett Oroszország egyik fontos szövetségesével, Venezuelával tárgyalt Amerika, több elemző szerint az Egyesült Államok potenciális alternatív kőolajbeszerzési forrásként tekint az országra, mivel Washington korlátozni tervezi az Oroszországtól vásárolt olaj mennyiségét. Itthon a ma reggel megjelenő februári inflációs adat lesz a legfontosabb statisztika a héten, bár az MNB alelnöke már néhány hete előre vetítette, hogy akár 8,5 százalék is lehet az áremelkedés a januári 7,9% után. A jelenleg is zajló háború pedig csak további nehézséget okoz a nyersanyagárak emelkedésén és a forint gyengülésén keresztül. Az ázsiai tőzsdéken ma esést láthatunk, Európában azonban kisebb pluszban indulhat a kereskedés.