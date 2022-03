Egyre nagyobb bajban a Chelsea: zárolták a klub bankszámláját

A Barclays zárolta a Chelsea futballcsapatának bankszámláját – írja a Sky Sports. A klub egyre nagyobb bajban van, hiszen rövid időn belül jóvá kellene hagynia a brit kormánynak az eladását, hogy ne okozzon fennakadást a működésében.

A Barclays bejelentette, hogy időre van szüksége, hogy megvizsgálja a Chelsea jelenlegi helyzetét, jogosult-e még a klub futballtevékenységet folytatni. A futballcsapat eddig Roman Abramovics orosz oligarcha tulajdonában volt, aki ellen a jelenleg zajló orosz-ukrán háború miatt hoztak szankciókat. Az üzletember már bejelentette, hogy átadja a csapat működtetését egy alapítványnak, majd az eladás is szóba került. A brit kormány azonban felfüggesztette a tranzakciót, csak a kormányzat engedélyével adhat túl a klubon Abramovics, ha a vételárat jótékony célra fordítja.

A szankciók és az állami felügyelet miatt a Chelsea már nem árulhat jegyeket meccseire, csak a bérleteseket engedhetik be, illetve nem köthet új átigazolási szerződéseket sem. A következő nehézség most a bankszámla zárolása, ami már a napi működést is nehezíti, hiszen így béreket fizetni is problémás lesz. A csapat érdeke az lenne, hogy minél előbb jelentkezzen egy vevőjelölt, és a kormány jóváhagyja az eladást.

A Chelsea pénteki közleményében azt írta, hogy remélik, minél előbb feloldják a számla zárolását.

