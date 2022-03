Erős a magyar tőzsde Európában, felpattant a Mol

A kis- és nagykereskedelmi üzemanyagárplafon bevezetésével a lakosság-kiskereskedők-nagykereskedők-állam négyesből nagyrészt a nagykereskedőkre tolták rá az árstop és a meredeken emelkedő olajárak miatt keletkező veszteségeket. Mivel ez a piac most nem túl vonzó, ezért a Mol gyakorlatilag egyedüliként biztosítja az üzemanyag-nagykereskedelmet, vagyis a profitkiesés is nála landol. Jó hír viszont, hogy a magas olajár több csatornán keresztül pozitívan is hat, ráadásul az iparági marzsok is kibővültek, vagyis van, ami kárpótolja az olajcéget.