Érzékeny pontján találták el Oroszországot: ebből nehéz lesz talpra állni

A technológiai és pénzügyi szankciók, amelyeket az Egyesült Államok és az EU vezettek be Oroszország ellen, az ország gazdasági és technológiai függőségeit kihasználva igyekeznek az orosz vezetést jobb belátásra bírni. A vállalatok intézkedései nem értelmezhetőek csupán morális kiállásként, a többségüknek nem nagyon maradt más választása, mint eleget tenni a szankcióknak, az viszont látszik, hogy sok cég tovább ment az előírt korlátozásoknál, és az üzleti tevékenységének nagyobb hányadát szüntette be az orosz piacon, mint amit a poltikai akarat elvárt volna tőle.

A szankciók célja

A hight tech iparhoz köthető szankciók célja Ursula von der Leyen szerint az, hogy „elzárják az orosz ipart azoktól a technológiáktól, amelyekre égető szükségük lenne a jövő felépítéséhez.” Az elsősorban technológiai exportot érintő szankciók a várakozások szerint egyszerűen meg fogják fojtani az orosz gazdaságot, hiszen az erősen függ az Egyesült Államokból és az Európai Unióból érkező technológiai importtól.

Amíg az EU-s szankciók csupán a közösség területéről az Oroszországba exportálandó termékeket érintik, az Egyesült Államok sokkal szigorúbb intézkedéseket írt elő, amelyek minden olyan termékkel való kereskedelmet tiltanak, amelyek amerikai szoftverekből, vagy alkatrészekből állnak össze. A szankciókhoz később Dél-Korea, Tajvan és Japán is csatlakozott, ezzel pedig a Oroszország gyakorlatilag elszigetelődött a világ legfejlettebb technológiai piacaitól.

A technológiai szankciók elsősorban hosszú távon fogják kifejteni a hatásukat, hiszen elsősorban alkotóelemekről van szó, amelyekből viszont stratégiai fontosságú technológiák - például haditechnika eszközök is - épülnek.

A fogyasztói termékekre kevesebb szankciót vetettek ki, bár sok vállalat önszántából döntött úgy, hogy részben, vagy egészben kivonul a fogyasztói piacról is

Lemaradó szektor, erős függőség

Az Oroszországot érintő szankciók vélhetően mélyen fogják érinteni az ország technológiai iparát, és a jövőbeli innovációs törekvéseknek is gátat szabnak majd. Oroszország már eddig is le volt maradva a feltörekvő technológiákban, ám a kulcsfontosságú alkatrészek és szoftverek megléte nélkül ez a válság várhatóan tovább mélyül majd.

A felhőinformatika, a nagy teljesítményű számítógépek, a repülési és védelmi technológiák, de még az olajfinomító rendszerek is folyamatos alkatrész utánpótlást igényelnek, új mikroprocesszorokra, vezérlőkre, érzékelőke és más mechanikai alkatrészekre van szükségük. Ezeket a magas szintű technológiákat Oroszország egyelőre nem tudja megtermelni magának. Álljon itt egy szemléletes példa erre a függőségre:

Oroszország egyik vezető techcége a Yandex ugyan képes volt kifejleszteni a világ egyik első szuperszámítógépét, de a működtetéséhez amerikai gyártású processzorokra van szüksége.

A hasonló helyzetek kialakulásának elkerülése érdekében Valgyimir Putyin elnök már régóta - a Krím-félsziget annektálása óta (az első jelentősebb nyugati szankciók bevezetésének ideje) - igyekszik függetleníteni az orosz techszektort a nyugati importtól, ám az intézkedéseivel egyelőre nem sikerült maradandó sikereket elérnie.

Kényszer vagy morális felelősség?

A vezető technológiai vállalatok, a bigtechek közül sokan vetettek ki önkéntes szankciókat, vagyis az Oroszországot érintő korlátozások egy részét nem az államilag ratifikált intézkedések hatására vezették be, hanem autonóm módon, a kötelezőn túli üzleti veszteséget is bevállalva.

A techcégek hatalmát mutatja, hogy az ukrán kormány ugyanúgy lobbitevékenységet folytatott ezekért a szankciókért, mint ahogy azt az Európai Unió intézményeinél vagy a NATO-nál tette. Az ukrán digitális transzformációért felelős miniszter Mykhailo Fedorov Twitteren nyílt felhívást intézett a bigtechek felé, hogy csatlakozzanak bevezetett szankciókhoz, és akár azokon túlmenően is vezessenek be korlátozásokat, szűkítve az üzleti lehetőségeiket.

Az Egyesült Államok szankciói nem követelték meg, hogy ezek a cégek teljes egészében felfüggesszék a kereskedést Oroszországgal, de a kormány jelzései és az ukrán politikusok nyílt felhívásai egy olyan PR közeget teremtettek, amiben az eladások és a szolgáltatás részleges, vagy teljes beszüntetése bizonyult az érintettek szempontjából is a legmegfelelőbb döntésnek.

A SOK KIVETETT SZANKCIÓ MÖGÖTT JOGI KÉNYSZERÍTŐ ERŐ HELYETT TEHÁT gyakran AZ ÉRINTETT KÖRÖKNEK – RÉSZVÉNYESEKNEK, A MÉDIÁNAK, A FOGYASZTÓKNAK ÉS A TÁGABB CSR CÉLOKNAK – VALÓ MEGFELELÉS HÚZÓDIK MEG.

Kik, és milyen szankciókat vezettek be?

Természetesen most már igen nehéz lenne maradéktalanul felsorolni az összes oroszellenes szankcióhoz csatlakozó vállalatot, az alábbiakban viszont összeszedtük azokat, amelyeknek korlátozó intézkedései a legjobban fájhatnak Oroszországnak.

Technológiai beszállítók

Ezek a voltak Oroszország legnagyobb technológiai eszköz beszállítói a szankciók előtt:

A Samsung – amely a Xiaomi és az Apple előtt Oroszország vezető okostelefon beszállítójának számított – felfüggeszti az országba irányuló szállításokat a háborús helyzet miatt.

– amely a Xiaomi és az Apple előtt Oroszország vezető okostelefon beszállítójának számított – felfüggeszti az országba irányuló szállításokat a háborús helyzet miatt. A Siemens szintén az oroszországi üzleti tevékenységének beszüntetése mellett döntött.

szintén az oroszországi üzleti tevékenységének beszüntetése mellett döntött. Az Intel és az AMD - amelyek együtt a világ processzorkínálatának a nagy részéért felelnek - teljesen leállították az oroszországi eladásaikat, ami azért meglepő, mert a szankciók eredetileg csak a kettős használatú mikroporocesszorok értékesítését tiltották meg. Ezek olyan eszközök, amelyeket fogyasztói és katonai célkora is fel lehet használni.

- amelyek együtt a világ processzorkínálatának a nagy részéért felelnek - teljesen leállították az oroszországi eladásaikat, ami azért meglepő, Ezek olyan eszközök, amelyeket fogyasztói és katonai célkora is fel lehet használni. Talán ennél is nagyobb veszteség Oroszországnak, hogy a tajvani TSMC is felfüggeszti eladásait az országban. Oroszország rendelkezik ugyan saját tervezésű chippel, de ezeket a TSMC gyártja, ahogy az Apple-nek, a Qualcommnak, az NVidiának, és az AMD-nek is.

Platformszolgáltatók, közösségi média

Több tucat platformszolgáltató és közösségi média is a szolgáltatások felfüggesztése mellett döntött:

A Google szankciók két hullámban kerültek bevezetésre: az első intézkedések a Google Pay-re vonatkoztak, és korlátozták azokat az orosz kereskedőket és ügyfeleket, akik valamelyik szankcionált orosz banknál vezetik a számlájukat. A második hullámban a Google megtiltotta az orosz állami médiacsatornáknak, hogy a Google felületein hirdessenek. Ezentúl a cég felhagyott a hirdetések értékesítésével az orosz interneten, az orosz állami hírügynökségektől - például az RT-től és a Sputnik Newstól - pedig megvonta a hirdetési bevételeket.

szankciók két hullámban kerültek bevezetésre: az első intézkedések a Google Pay-re vonatkoztak, és korlátozták azokat az orosz kereskedőket és ügyfeleket, akik valamelyik szankcionált orosz banknál vezetik a számlájukat. A második hullámban a Google megtiltotta az orosz állami médiacsatornáknak, hogy a Google felületein hirdessenek. Ezentúl a cég felhagyott a hirdetések értékesítésével az orosz interneten, az orosz állami hírügynökségektől - például az RT-től és a Sputnik Newstól - pedig megvonta a hirdetési bevételeket. Az Apple felfüggesztette az eszközei eladását az orosz piacon, valamint az Apple Pay használatát is korlátozni kezdte az országon belül. Az RT és a Sputnik News alkalmazásait Oroszországon kívül mindenhol letiltotta az alkalmazásboltjában.

felfüggesztette az eszközei eladását az orosz piacon, valamint az Apple Pay használatát is korlátozni kezdte az országon belül. Az RT és a Sputnik News alkalmazásait Oroszországon kívül mindenhol letiltotta az alkalmazásboltjában. A Microsoft sokat segített Ukrajnának a kiberbiztonsági fronton, valamint letiltotta az orosz állami csatornák hirdetéseit a platformjain, és korlátozta a Sputnik, valamint az RT elérhetőségét az EU területén. A cég pénteken jelentette be, hogy felfüggeszti az új termékek eladását, és a korlátozza az eddig elérhető szolgáltatásait is. A szankciók pontos tartalmát egyelőre nem oszották meg.

sokat segített Ukrajnának a kiberbiztonsági fronton, valamint letiltotta az orosz állami csatornák hirdetéseit a platformjain, és korlátozta a Sputnik, valamint az RT elérhetőségét az EU területén. A cég pénteken jelentette be, hogy felfüggeszti az új termékek eladását, és a korlátozza az eddig elérhető szolgáltatásait is. A szankciók pontos tartalmát egyelőre nem oszották meg. A Meta letiltotta a Sputnik és az RT híradásait a Facebokról és az Instagramról, valamint megtiltotta az orosz állami orgánumoknak, hogy a tartalmaikat monetizálhassák, a weboldalaik és a posztjaik elérését pedig korlátozták. A cég visszautasította a fast-checking szolgáltatásának beszüntetésére irányuló kéréseket, és továbbra is címkével látja el az orosz médiavállalatok által közölt tartalmakat. Mindezt Oroszország a cenzúra bevezetésének tartja, és március 5-én válaszul teljesen lekapcsolta a Facebookot az ország egész területén. A Meta később közölte, hogy bizonyos országokban ideiglenesen engedni fogja az ukrajnai orosz megszállók elleni erőszakra buzdítást, valamint nem lép fel - általános elveivel ellentétben - az ellen sem, hogy Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megölésére buzdítson valaki a közösségi médiumokban.

letiltotta a Sputnik és az RT híradásait a Facebokról és az Instagramról, valamint megtiltotta az orosz állami orgánumoknak, hogy a tartalmaikat monetizálhassák, a weboldalaik és a posztjaik elérését pedig korlátozták. A cég visszautasította a fast-checking szolgáltatásának beszüntetésére irányuló kéréseket, és továbbra is címkével látja el az orosz médiavállalatok által közölt tartalmakat. Mindezt Oroszország a cenzúra bevezetésének tartja, és március 5-én válaszul teljesen lekapcsolta a Facebookot az ország egész területén. A Meta később közölte, hogy bizonyos országokban ideiglenesen engedni fogja az ukrajnai orosz megszállók elleni erőszakra buzdítást, valamint nem lép fel - általános elveivel ellentétben - az ellen sem, hogy Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megölésére buzdítson valaki a közösségi médiumokban. Az Amazon közölte, hogy leállította a weboldalán értékesített termékek szállítását az oroszországi ügyfeleknek, és megszüntette az ottani videó streaming szolgáltatásához való hozzáférést is. Oroszország nem annyira jelentős piac a seattle-i székhelyű vállalat számára, sem a fizikai termékek, sem a szoftveres szolgáltatások tekintetében. A világ legnagyobb online kiskereskedője nem üzemeltet külön webáruházat az ország számára, de az ottani vásárlók az Amazon németországi kiskereskedelmi kirendeltségéről vagy más áruházakból szállíthatták eddig a termékeket.

közölte, hogy leállította a weboldalán értékesített termékek szállítását az oroszországi ügyfeleknek, és megszüntette az ottani videó streaming szolgáltatásához való hozzáférést is. Oroszország nem annyira jelentős piac a seattle-i székhelyű vállalat számára, sem a fizikai termékek, sem a szoftveres szolgáltatások tekintetében. A világ legnagyobb online kiskereskedője nem üzemeltet külön webáruházat az ország számára, de az ottani vásárlók az Amazon németországi kiskereskedelmi kirendeltségéről vagy más áruházakból szállíthatták eddig a termékeket. A Twitter először letiltotta a hirdetéseit Oroszországban és Ukrajnában, hogy a kritikus közbiztonsági információk elérést a hirdetések ne befolyásolják. A közösségi média oldal ezentúl, a Facebookhoz hasonlóan, jelzéssel látja el az orosz eredetű forrásokat.

először letiltotta a hirdetéseit Oroszországban és Ukrajnában, hogy a kritikus közbiztonsági információk elérést a hirdetések ne befolyásolják. A közösségi média oldal ezentúl, a Facebookhoz hasonlóan, jelzéssel látja el az orosz eredetű forrásokat. A Spotify is követi a többi platformszolgáltató példáját: bezárta az oroszországi irodáját és eltávolította az orosz állami hírügynökségeket is a felületeiről. Később a cég bejelentette, hogy a prémium előfizetése mostantól nem vásárolható meg az országban, a fő fizetési szolgáltatások korlátozásai miatt. A meglévő aktív előfizetések esetében a következő havi terheléskor a fizetési kísérlet sikertelen lesz - tette hozzá a cég. Ha pedig nem tud az előfizető a prémium csomagra váltani, vagy ott maradni, akkor automatikusan törlik a prémium csomagot.

is követi a többi platformszolgáltató példáját: bezárta az oroszországi irodáját és eltávolította az orosz állami hírügynökségeket is a felületeiről. Később a cég bejelentette, hogy a prémium előfizetése mostantól nem vásárolható meg az országban, a fő fizetési szolgáltatások korlátozásai miatt. A meglévő aktív előfizetések esetében a következő havi terheléskor a fizetési kísérlet sikertelen lesz - tette hozzá a cég. Ha pedig nem tud az előfizető a prémium csomagra váltani, vagy ott maradni, akkor automatikusan törlik a prémium csomagot. A Netflix szintén felfüggesztette az orosz állami média egyik platformon szereplő csatornáját, a Channel One-t, később pedig teljesen beszüntette a szolgáltatást az országban. A lépés egymillió orosz felhasználót érint.

szintén felfüggesztette az orosz állami média egyik platformon szereplő csatornáját, a Channel One-t, később pedig teljesen beszüntette a szolgáltatást az országban. A lépés egymillió orosz felhasználót érint. A TikTok szintén korlátozni kezdte az államilag finanszírozott orosz csatornák fiókjait, de a tartalomfeltöltést és a live streaming szolgáltatást is felfüggesztette az országban. Utóbbit az új „álhír” törvény miatt tette, amely 15 év börtönnel fenyegeti azokat, akik az orosz hatóságok szerint hamis információt osztanak meg a hadműveletekről, illetve kiállnak az Oroszország ellen hozott szankciók mellett. A TikTok úgy nyilatkozott, hogy addig nem oldja fel a szolgáltatásokat, amíg nem talál megoldást arra, hogyan tudná szavatolni az orosz felhasználók biztonságát.

szintén korlátozni kezdte az államilag finanszírozott orosz csatornák fiókjait, de a tartalomfeltöltést és a live streaming szolgáltatást is felfüggesztette az országban. Utóbbit az új „álhír” törvény miatt tette, amely 15 év börtönnel fenyegeti azokat, akik az orosz hatóságok szerint hamis információt osztanak meg a hadműveletekről, illetve kiállnak az Oroszország ellen hozott szankciók mellett. A TikTok úgy nyilatkozott, hogy addig nem oldja fel a szolgáltatásokat, amíg nem talál megoldást arra, hogyan tudná szavatolni az orosz felhasználók biztonságát. A Reddit letiltotta az orosz médiacsatornák oldalaira irányító linkeket megosztó fiókokat.

letiltotta az orosz médiacsatornák oldalaira irányító linkeket megosztó fiókokat. Az Airbnb teljesen felfüggeszti működését Oroszországban és Fehéroroszországban is.

Az Apple és a Google szolgáltatásainak felfüggesztése az orosz infrastruktúrában is okozhat fennakadást. Talán elsőre nem tűnik túl nagy csapásnak, de elég sok kellemetlenséget tud okozni a techcégek fizetési szolgáltatásainak felfüggesztése is. A moszkvai metróban már a korlátozások másnapján hosszú sorok alakultak ki, hiszen többé már nem lehetett Google és Apple Pay-jel fizetni a jegyekért. A telefonos fizetések mellett az online vásárlások egy jelentős részéről is le kell mondaniuk emiatt.

A közösségi média vállalatok intézkedései annak az információs háborúnak a részei, amelyet talán még egyetlen korábbi háborúban sem vívtak ilyen intenzitással és ekkora online felületen a harcoló felek. Szembetűnő, hogy amikor egy nyugati közösségi média oldal eltávolít, vagy korlátoz egy orosz állami csatornát a platformján, a lépést hasonló súlyú válasz követi orosz oldalon is. A Roskomnadzor orosz médiahatóság rendszerint korlátozza, vagy teljes egészében tiltás alá helyezi a közösségi média oldalakat (Facebook, de részleges tiltást kapott a Twitter is), ami minden bizonnyal az orosz internetezők elszigetelődéséhez fog vezetni.

Fizetési szolgáltatók

Több vezető fizetési szolgáltató is a szolgáltatás korlátozása mellett döntött:

A PayPal online fizetési vállalat leállította a szolgáltatásokat, elítélve az ország "erőszakos katonai agresszióját". Az ukrán kormány tisztviselői pedig felszólították a PayPal-t, hogy hagyja el Oroszországot, és segítse őket az adománygyűjtésben.

online fizetési vállalat leállította a szolgáltatásokat, elítélve az ország "erőszakos katonai agresszióját". Az ukrán kormány tisztviselői pedig felszólították a PayPal-t, hogy hagyja el Oroszországot, és segítse őket az adománygyűjtésben. A határokon átnyúló fizetéseket kezelő Wise és a Remitly felfüggesztették a pénzátutalási szolgáltatásaikat Oroszországban. Később a versenytárs Revolut is követte őket hasonló lépésekkel.

felfüggesztették a pénzátutalási szolgáltatásaikat Oroszországban. Később a versenytárs Revolut is követte őket hasonló lépésekkel. A Visa és a Mastercard fizetési szolgáltatók több orosz pénzintézetet zártak ki a hálózatukból, eleget téve az ukrajnai invázió miatt bevezetett kormányzati szankcióknak. A Visa közölte, hogy azonnali lépéseket tesz az alkalmazandó szankciók betartása érdekében, és hozzátette, hogy 2 millió dollárt adományoz humanitárius segélyezésre - a Mastercard szintén 2 millió dolláros hozzájárulást ígért. Az oroszoknak pedig úgy tűnik, nincs valódi alternatívájuk a globális kártyarendszerekre.

fizetési szolgáltatók több orosz pénzintézetet zártak ki a hálózatukból, eleget téve az ukrajnai invázió miatt bevezetett kormányzati szankcióknak. A Visa közölte, hogy azonnali lépéseket tesz az alkalmazandó szankciók betartása érdekében, és hozzátette, hogy 2 millió dollárt adományoz humanitárius segélyezésre - a Mastercard szintén 2 millió dolláros hozzájárulást ígért. Az oroszoknak pedig úgy tűnik, nincs valódi alternatívájuk a globális kártyarendszerekre. Az American Express közleményben közölte, hogy a világszerte kibocsátott American Express kártyák nem működnek többé Oroszországban, és az Oroszországban kibocsátott kártyák nem működnek az országon kívül. A vállalat azt is közölte, hogy megszünteti üzleti tevékenységét Fehéroroszországban.

