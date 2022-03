Erős 2021-es év után gyorsít a BMW az elektromobilitásban

Megtartotta évértékelő konferenciáját a BMW Group, ahol a vállalat vezetői beszéltek a 2021-es eredményekről, a 2022-es tervekről, de középtávú kitekintést is adtak. A vállalatcsoport gyorsít az elektromobiltás területén, 2022 év vége előtt új akkumulátortechnológiát mutatnak be, a teljesen elektromos járművek pedig már 2030 előtt elérhetik a vállalat globális értékesítésének 50 százalékát. A menedzsment beszélt az aktuális témákról, az ukrajnai háború és a globális chiphiány lehetséges hatásairól is.

Erős volt 2021

Erős éven van túl a BMW Group, a vállalat árbevétele, eredménye és nettó nyeresége is jelentősen emelkedett 2021-ben. Az értékesítés 8,4 százalékkal, 2 521 514 darabra emelkedett, amelynek 13 százalékát tették ki az elektromos meghajtású járművek (328 314 darab, +70,4%). A csoport bevételei 99 milliárd euróról 111 milliárd euróra emelkedtek. A magas árbevételű járművek nagyobb arányának köszönhetően a BMW Group profitált a pozitív termékmix-hatásokból és a jobb árképzésből. A BMW Group az egy évvel korábbi 5,2 után 16 milliárd euró adózás előtti eredményt ért el, a vállalatcsoport nettó nyeresége új történelmi csúcsot ért el, 12,5 milliárd euró volt, az egy évvel korábbi 3,9 milliárd euró után.

Gyorsítósávban

A BMW Group a teljesen elektromos meghajtású modelljeinek eddigi sikere által megerősítve emeli az e-mobilitás felfutására vonatkozó céljait: az előszériás járművekkel együtt a vállalat idén már 15 teljesen elektromos hajtású modellt fog gyártani, ezzel jelenlegi szegmenseinek mintegy 90 százalékát lefedve. A már létező modellek, mint a BMW i4, a BMW iX és a MINI SE mellett ez négy nagy volumenű BMW modellsorozatot is magában foglal: a BMW 3-as és 5-ös sorozatot, a BMW X1-et és a BMW X3-at. Az új BMW 7-es sorozat 2022-ben az új BMW i7 bevezetésével szintén kiemelt szerepet kap.

A gyorsan bővülő termékpalettával és a már kapható új elektromos modellek, például a BMW iX és a BMW i4 iránti erős kereslettel a BMW Group a teljesen elektromos járművek értékesítésének gyors növekedésére számít. A vállalat célja, hogy 2025 végére több mint kétmillió teljesen elektromos meghajtású járműve közlekedjen az utakon. A teljesen elektromos járművek már 2030 előtt elérhetik a vállalat globális értékesítésének 50 százalékát.

A digitális értékesítési csatornák fejlesztése is folyamatos, a BMW Group hazai piacán, Németországban például már online is megvásárolhatók az előre konfigurált új járművek és használt autók is, a vállalat azt tervezi, hogy 2025-re járműveinek mintegy negyedét teljes egészében online értékesíti majd.

A vállalat azt tervezi, hogy még 2022 vége előtt bejelenti az új akkumulátortechnológiája részleteit.

A cég vezetői a debreceni BMW-gyárról is beszéltek, kiemelték, hogy a digitalizált iFactory megközelítést az új debreceni gyár fogja elsőként alkalmazni, amelynek alapkőletételét 2022. június 1-jére tervezik, és 26 hónappal később az üzemben készülnek majd az első prototípusok a Neue Klasse számára.

Osztalék, saját részvény

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a 2021-es üzleti évre vonatkozóan törzsrészvényenként 5,80 euró (elsőbbségi részvény: 5,82 euró) osztalékot javasol a közgyűlésnek, ez alapján a kifizetési hányad 30,7 százalék.

A vállalat vezetése javasolni fogja az éves rendes közgyűlésen, hogy az igazgatóság kapjon felhatalmazást többek között saját részvények vásárlására és bevonására. A jogi keretekkel összhangban az igazgatóság ötéves időtartamra kapna felhatalmazást arra, hogy a társaság részvényeit az összes alaptőke legfeljebb tíz százalékának értékében megvásárolja, bevonja vagy felhasználja.

2022-es várakozások

A kínai közös vállalat, a BBA teljes körű konszolidációja hatással lesz a BMW Group 2022-es pénzügyi évre vonatkozó legfontosabb teljesítménymutatóira: az Automotive szegmens bevételei és EBIT-je a teljes körű konszolidációnak köszönhetően jelentősen emelkedni fog. A konszolidációs hatásokkal együtt azonban ez várhatóan nem lesz jelentős hatással az autóipari szegmens 2022-es pénzügyi évre vonatkozó EBIT-marzsára. Az ukrajnai háború hatása nélkül a BMW Group 8-10 százalékos tartományt célzott volna meg, a termelés kiigazításának negatív hatásait figyelembe véve azonban az EBIT-marzsot 7-9 százalék közé várja a menedzsment. A BMW Group 2022-re legalább hétmilliárd euró szabad cash flow-t vár az Automotive szegmensben.

Aktualitások

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a menedzsment kiemelte, hogy a várakozásaikban abból indultak ki, hogy a kelet-európai geopolitikai helyzet hatása a következő hetekben a BMW Group termelési hálózatában korlátozásokhoz vezet. A vállalat intenzív és konstruktív megbeszéléseket folytat partnereivel és beszállítóival, és kihasználja a termelési hálózat nagyfokú rugalmasságát, hogy minimalizálja ezeket a korlátozásokat. Ez a beszállítók termelési helyszíneire is kiterjed világszerte. Ezzel párhuzamosan a BMW Group továbbra is szerez be alkatrészeket Nyugat-Ukrajnából, ezzel biztosítva hosszú távú perspektívát az ott dolgozók számára. A helyi munkavállalók biztonsága azonban mindezen tevékenységek során továbbra is a legfontosabb prioritás marad. A cégvezetés előrejelzéseiben nem szerepel az Oroszország elleni szankciók jelentős szigorítása és/vagy a meglévő szankciók értelmezésének megváltozása, a konfliktus Ukrajnán kívülre való kiterjedése, vagy az energia- és nyersanyagárak további jelentős emelkedése, többek között az ukrajnai háború és/vagy a kapcsolódó szankciók következtében. A félvezető-hiánnyal kapcsolatban a menedzsment szerint a helyzet javulása csak 2022 második felében várható.

Emelkedik az árfolyam

A befektetők alapvetően jól fogadták az éves beszámolót és a menedzsment előrejelzéseit, ráadásul ma a nemzetközi tőkepiaci hangulat is jó, a BMW árfolyama ma 2,6 százalékot emelkedett, idén viszont a mai emelkedéssel együtt is 13 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images