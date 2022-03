Harc indulhat az EU és a Microsoft között

Egy francia felhőinformatikai vállalat, az OVHcloud keresetet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a Microsoft szabálytalan terméklicenc irányelveire hívta fel az EU fő versenyjogi szabályozóinak figyelmét. A szigorú kormányzati fellépést eddig többnyire megúszó vállalat most az EU-s hatóságokkal találhatja magát szembe.

A Microsoft termékeire vonatkozó licenc drágábbá teszi más felhasználóknak, hogy a Microsoft Azure versenytársának számító felhőszolgáltatásokat vegyenek igénybe. Az OVHcloud állítása szerint a Microsoft által fejlesztett szoftverek nem működnek megfelelően, ha konkurens felhőszolgáltatásokkal használják őket együtt. Az OVHcloud azt állítja, hogy több céggel együtt nyújtotta be a panaszt a bizottsághoz, de nem elárulta el, hogy kikkel. A Microsoft szóvivője nem erősítette meg, hogy értesítették-e a keresetről, viszont azt válaszolta, hogy az európai felhőinformatikai cégek sikeresen építik az üzletüket a Microsoft-termékeivel.

A kormányok szerte a világban egyre erőteljesebben lépnek fel a bigtechek ellen, de úgy tűnik, a Microsoft eddig többé-kevésbé elkerülte a figyelmüket. Ez talán annak is betudható, hogy a cég, okulva az Egyesült Államokkal és az EU-val folytatott két évtizeddel ezelőtti versenyjogi csatározásaiból, mostanában talán kissé óvatosabban jár el.

A kormányzati vizsgálatok többsége a másik négy nagy amerikai technológiai óriásra – a Metára, az Alphabetre, valamint az Apple-re és az Amazonra – irányult.

A szabályozók egyre szigorúbban lépnek fel a felhőszolgáltatók ellen is, és bár a Microsoft nem számít vezető szereplőnek a felhőinformatika területén, felmerült az gyanú, hogy a cég az üzleti alkalmazásai által megszerzett piaci pozícióját, a versenyjogi szabályokat megszegve, a felhő üzletág bővítéséhez is felhasználja majd. Hasonló eset már a 1990-es években is előfordult, ekkor még a Windows operációs rendszer adta előnyökkel élt vissza a vállalat.

