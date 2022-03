Súlyos szárazsággal küzd Madagaszkár

Négy éve tartó szárazságtól szenved Madagaszkár: az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszálya mellett az országnak az erdőirtások hátrányos következményeivel is számolnia kell. A sziget déli részén több mint 1 millió embernek van szüksége élelmiszerellátmányra - írja a Reuters.

Madagaszkár a világ negyedik legnagyobb szigete és egyben az egyik legváltozatosabb ökoszisztéma, ahol több ezer endemikus, csak egy bizonyos helyen élő, növény- és állatfaj fordul elő, ezáltal egy buja természeti paradicsom képét keltve. A sziget egyes részein, például a déli területeken, azonban ez az idilli elképzelés megváltozott egy ideje. A déli régióban évek alatt élelmiszerválság alakult ki, aminek több összefüggő oka van a helyi hatóságok és segélyszervezetek szerint: az aszály, az erdőirtás, a környezeti károk, a szegénység, a Covid-19 és a népességnövekedés.

A 30 milliós lakossággal rendelkező Madagaszkáron mindig is voltak szélsőséges időjárási események, amelyek gyakorisága és súlyossága valószínűleg tovább fog növekedni, ahogy az éghajlatváltozásból fakadóan a hőmérséklet egyre magasabbra emelkedik.

Az ENSZ IPCC éghajlat-változási bizottsága szerint Madagaszkáron már most is megfigyelhető a szárazság erősödése, és az előrejelzések szerint az aszályok száma is növekedni fog. A déli élelmiszerválság csúcspontján a WFP (World Food Programme) arra hívja fel a figyelmet, hogy a szigetet "a világ első, éghajlatváltozás okozta éhínsége" fenyegeti.