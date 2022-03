Van remény az ukrajnai békére, jó a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2022. március 17. 07:34

Továbbra is jelentős kockázatok leselkednek a tőkepiacokra, az amerikai jegybank kamatemelési ciklusba kezdett, a kínai gazdaság a Covid terjedése miatt akár jelentősen lassulhat, ráadásul továbbra is folynak a harcok Ukrajnában, de a befektetők annak örülnek, hogy valamelyest tisztult a kép mindegyik fontos területen, az ukrajnai helyzettel kapcsolatban pedig annak lehet örülni, hogy van remény a békére. Szerdán jelentős emelkedés volt az amerikai tőzsdéken, az európai részvénypiacokon pedig még annál is jobb volt a hangulat, ma reggel ez átragadt az ázsiai tőzsdékre is.