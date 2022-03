Kiderült: 180 eurós áramár plafont akarnak az egész EU-ban a spanyolok és portugálok

Egy közös javaslatban arra tettek javaslatot az illetékes spanyol és portugál miniszterek, hogy 180 euró legyen a nagykereskedelmi áramárak plafonja az Európai Unióban, hogy ezzel megtörjék az egekbe emelkedő gázárak miatt szintén egekbe emelkedő áramárak káros gazdasági hatásait. A két ország azt mondja, hogy ha a jövő heti EU-csúcson nem lesz erről egységes döntés, ők akkor is meglépik ezt, azaz újra bevezetik azt az árplafont, amit 2019-ben brüsszeli nyomásra töröltek el.

Azon dolgozunk, hogy csökkentsük az energiaárakat az EU-ban és ha a jövő heti csúcstalálkozón nem lesz egyhangú döntés erről, mi akkor is meglépjük – fogadkozott egy csütörtöki rádióműsorban Teresa Ribera spanyol gazdasági és környezetvédelmi miniszter a Reuters tudósítása szerint. Erre rácsatlakozva a portugál környezetvédelmi tárca vezetője, Joao Matos Fernandez azt mondta a hírügynökségnek, hogy mára véglegesítik a tervüket, amit majd bevisznek a jövő heti EU-csúcsra.

Érdemes megjegyezni, hogy ma Rómában fogadja a spanyol, a portugál és a görög miniszterelnököt Mario Draghi olasz kormányfő, és ez a téma bizonyára szóba kerül köztük.

A közös spanyol és portál javaslat lényege az, hogy 180 euró/MWh lenne a nagykereskedelmi azonnali villamosenergia termék maximális ára, így a gázárak tőzsdei hatását igyekeznének kiszűrni a képből, igaz ha a kombinált ciklusú gázerőművek áramelőállítási költsége (a drágább gáz miatt) magasabb lenne, akkor ezt egy erre a célra felállítandó Európai Kompenzációs Alapból finanszíroznák. Ha viszont nem lesz EU-s szintű megállapodás, akkor az áramárakba beépített közterhekből finanszíroznák az említett erőművek veszteségeit.

Korábban tudomásunk szerint az Európai Bizottság modellszámításai is azt mutatták, hogy

a nagykereskedelmi áramáraknál megszabott árplafon (a beépített kompenzációval együtt) összgazdaságilag kedvezőbbre jönne ki annál, mintha a tőzsdei árak mellett kellene folyamatosan megfizetnie az ipari és egyéb felhasználóknak a villamosenergia költségét.

A probléma gyökere az, hogy az áramár kialakulásában meghatározó jelentősége van az utolsóként belépő rugalmas termelési kapacitásnak, a gyorsan szabályozható gázerőműveknek, így tehát a piaci gázárak elszállása alapvetően befolyásolja a piaci áramárak alakulását is. Ez látszik az alábbi ábrákon is, ahogy az is, hogy már tavaly ősszel, illetve az orosz invázió miatt a gázárak ugrása az áramárakat is az egekbe tolta (a magyar másnapi zsinóráram ára jellemzően szorosan együtt mozog a némettel, illetve több más európai ország zsinór termékének árával).

Amikor 2019-ben az Európai Bizottság nyomására eltörölték a spanyolok és portugálok az említett 180 eurós árplafont, még elképzelhetetlen elméleti árkorlát volt csak ez a szám, de amint láthatjuk: azóta ez a napi realitás. Ez pedig rendkívül fáj sok ipari és egyéb fogyasztónak, ami súlyos gazdasági és inflációs hatásokat vált ki és ezért akarnak mindenképpen belenyúlni a spanyolok és portugálok a nagykereskedelmi áramárak piacába.

