Az olajkartellen a világ szeme, most újra szuperhősként kezelik őket

Az OPEC+ olajkitermelő országok képviselői csütörtökön ülnek össze, hogy meghatározzák kitermelésük májustól érvényes szintjét. Az ülés több szempontból is fontos, ugyanis egyrészt nagy kérdés, hogy az orosz kőolajexport csökkenését tudják-e a nagyobb szereplők pótolni, és hogy mennyire elkötelezettek a fontos olajkitermelők az olajár stabilizálásában vagy abban, hogy a mostani szintekhez képest lejjebb szorítsák az olajárakat, a magas energiaárak ugyanis világszerte magas inflációt okoztak, és akár erőteljes gazdasági lassuláshoz is vezethetnek. Nagyot fordult a világ az olajkitermelők körül néhány hónap alatt, az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi minisztere szerint tavaly még kitaszítottnak érezték magukat, most viszont szuperhősökként kezelik őket, mivel az olaj iránt újra nagy a kereslet.

Jön az OPEC+ ülése Csütörtökön tartanak ülést a fontos kőolajkitermelő országok, ahol döntenek majd arról, hogy májustól mennyivel növelik a kitermelésüket. A fontosabb szereplők felől szivárgó információk alapján az OPEC+ valószínűleg ragaszkodni fog a májusi olajkibocsátás mérsékelt növelésére vonatkozó tervekhez. Az OPEC+ országok 2021 augusztusa óta minden hónapban napi 400 ezer hordóval növelte a kitermelési célokat, május 1-jétől ez a havi célérték mérsékelten emelkedik, 432 ezer hordóra. A kitermelés mérsékelt emelése a referencia kitermelési szintek belső újraszámítását követően történt, ami gyakorlatilag magasabb alapszintet jelent Szaúd-Arábia, Oroszország, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait esetében. Több ország, köztük az Egyesült Államok is sürgette az olajtermelőket, hogy a korábban tervezettnél nagyobb mértékben növeljék a kitermelésüket, miután az olaj ára nagyrészt az ukrajnai háború miatt meredeken emelkedett, a Brent típusú kőolaj ára hordónként 135 dollár közelébe emelkedett. Azóta történt egy korrekció, de még mindig 44 százalékkal magasabban áll az olaj ára, mint idén év elején, és 74 százalékkal magasabban, mint egy évvel ezelőtt. Valószínű a mérsékelt kitermelés-emelés Egyes források szerint Szaúd-Arábia az OPEC+-szal kötött megállapodáson túli kínálatnövelést a jemeni háborúban nyújtott nagyobb nyugati támogatástól és az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatos biztonsági garanciáktól tette függővé. OPEC+-források a Reutersnek azt mondták, hogy a csoport nagy valószínűséggel ragaszkodik a májusi tervhez, egyikük szerint Szaúd-Arábia nem vonakodik attól, hogy nagyobb emelésről állapodjanak meg, emögött az is meghúzódik, hogy nem szeretnék veszélyeztetni az olajpolitikában Moszkvával való együttműködést. "A szaúdiak óvatosak" - mondta a forrás. "Nem akarják a tervezettnél nagyobb mértékben megemelni az olajkitermelést, hogy ne mutassák, hogy Oroszországgal szemben állnak." Egy orosz olajipari forrás szerint Oroszország nem számít arra, hogy az OPEC+ megemeli a májusra tervezett kitermelés-emelést. Nagy kérdés, teljesülnek-e a célok Bár az OPEC+ tavaly augusztus óta minden hónapban megemelte a termelésre vonatkozó célkitűzését, nem teljesítette ezeket a célokat, mivel egyes tagok kapacitáskorlátokkal küzdenek. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint az OPEC+ februárban napi 1,1 millió hordóval maradt el a céljától. Az OPEC-országok napi 680 ezer hordóval kevesebbet termeltek a kvótánál, az OPEC-en kívüli országok pedig 373 ezerrel, összesen 1,05 millió hordóval kevesebbet termeltek naponta. A nem OPEC-országok februárban csak napi 57 ezer hordóval növelték a termelésüket havi szinten, összesen napi 15,7 millió hordóra, az OPEC-országok pedig napi 266 ezer hordóval növelték a termelést havi szinten napi 24,1 millió hordóra. A májusban életbe lépő alapváltozásokról 2021 júliusában állapodtak meg, és összesen napi 1,63 millió hordóval növelik Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Irak és Kuvait referencia-termelését, azt a szintet, amelyhez képest a kibocsátást igazítják. Kitaszítottak vs. szuperhősök Az olajtermelők a tavalyi COP 26 klímakonferencián még kitaszítottnak érezték magukat, most viszont szuperhősökként kezelik őket, mivel az olaj iránt újra nagy a kereslet - mondta Suhail al-Mazrouei, az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi minisztere hétfőn egy iparági rendezvényen. Mazrouei szerint nem lehet alulinvesztálni az iparágban, majd válság idején a termelés növelését kérni, hosszú távú tervezésre van szükség. Az erőforrásokban gazdag fejlődő országok korábban is ellenezték a fosszilis tüzelőanyagokról való gyors átállást, és egy rendezettebb átmenet mellett érveltek. Mazrouei hangsúlyozta, hogy a megújuló energiaforrások mellett az olaj- és gázipari beruházásokra is szükség van, még akkor is, ha az energetikai átállás folyamatban van, és azt mondta, hogy az OPEC+-nak évente legalább 5-8 millió hordónyi kieső mennyiséget kell pótolnia ahhoz, hogy a termelés szinten maradjon. Múlt héten a G7-ek felszólították az OPEC-országokat és más olaj- és gáztermelőket, hogy növeljék a világpiaci energiahordozók kínálatát, hogy csökkentsék a nyugati államok Oroszországtól való függőségét. Ez derül ki a G7-ek csúcstalálkozójának zárónyilatkozatából, amelyet múlt hét csütörtökön tartottak a NATO brüsszeli központjában. További lépéseket teszünk az orosz energiától való függőségünk csökkentése érdekében. Felszólítjuk az olaj- és gáztermelő országokat, hogy felelősségteljesen járjanak el, és növeljék a kitermelésüket, megjegyezve, hogy az OPEC-nek kulcsszerepe van, áll a nyilatkozatban. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a G7-országok biztosítani fogják a biztonságos alternatív és fenntartható ellátást, és szolidárisan és szoros koordinációban fognak fellépni az esetleges ellátási zavarok esetén. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy aktívan támogatják azokat az országokat, amelyek hajlandóak fokozatosan megszüntetni az orosz gáz-, olaj- és szénimporttól való függőségüket. A lépések nem csak az orosz energiahordozóktól való függetlenedést szolgálják, de klímapolitikai célokat is követnek. A G7-országok fel kívánják gyorsítani a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentését és a tiszta energiára való átállást, hogy teljesítsék a párizsi megállapodásban és a Glasgow-i Éghajlatvédelmi Paktumban foglalt célokat, és 1,5 fokra korlátozzák a globális hőmérséklet-emelkedést. Politika és döntéshozatal Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere kijelentette, hogy az OPEC+ közös érdeke az energiaárak stabilizálása, emiatt távol tartja a politikát a döntéshozataltól. A CNBC-nek kedden a szaúdi energiaügyi miniszter azt mondta, hogy a szervezet puszta létezése attól függ, hogy az olajárak stabilizálására irányuló küldetését elválasztják-e más geopolitikai tényezőktől, még egy széles körben elítélt invázió esetén is. Amikor belépünk az OPEC épületébe, mindenki kívül hagyja a politikát, mondta Abdulaziz herceg. Az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi minisztere, Szuhail al-Mazrouei kedden kijelentette, hogy az OPEC+ egyetlen feladata a piacok stabilizálása és a lehető legnagyobb kínálat előteremtése. Az orosz olaj szerepével kapcsolatban elmondta, hogy nem tudnak kiszorítani egyes partnereket az OPEC+-ból, az egyes országok megválaszthatják, hogy kitől, milyen nyersanyagokból vásárolnak, de ők nem dönthetnek ebben a világ helyett, ráadásul bármelyik partner kiszorítása az olajszövetségből csak növelné az árakat. A miniszter szerint nehéz megjósolni a piaci volatilitás jövőjét, olyan kérdések miatt, mint például, hogy mekkora volumennel tér vissza az iráni kitermelés a piacra, vagy hogy lesz-e több beruházás az olaj- és gázágazatban. Összességében azonban Mazrouei arra számít, hogy az olajpiaci kereslet növekedni fog, az olaj- és gázipari beruházások hiánya a későbbiekben utol fog érni minket, ezért ösztönözni kell a beruházásokat. Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 28. Címlapkép: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images