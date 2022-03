Fontos tárgyalás jön a háború kapcsán, emelkednek a tőzsdék

Az OPEC+ olajkitermelő országok képviselői csütörtökön ülnek össze, hogy meghatározzák a májustól érvényes kitermelésük szintjét. Az ülés több szempontból is fontos, ugyanis egyrészt nagy kérdés, hogy az orosz kőolajexport csökkenését tudják-e a nagyobb szereplők pótolni, és hogy mennyire elkötelezettek a fontos olajkitermelők az olajár stabilizálásában vagy abban, hogy a mostani szintekhez képest lejjebb szorítsák az olajárakat, a magas energiaárak ugyanis világszerte magas inflációt okoztak, és akár erőteljes gazdasági lassuláshoz is vezethetnek. Nagyot fordult a világ az olajkitermelők körül néhány hónap alatt, az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi minisztere szerint tavaly még kitaszítottnak érezték magukat, most viszont szuperhősökként kezelik őket, mivel az olaj iránt újra nagy a kereslet.