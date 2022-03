Új csúcsra ugrott az UBM árbevétele és nyeresége az elmúlt fél évben

92 milliárd forintos árbevétel mellett 2,3 milliárd forintos EBITDA-val zárta 2021 második fél évét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett UBM csoport. A hazai takarmányiparban piacvezető csoport az emelkedő alapanyagárak által meghatározott, dinamikusan változó környezetben tudott növekedni, miközben több kapacitásbővítő beruházást készített elő, melyek a következő években tovább bővíthetik a régióban is meghatározó pozíciójú vállalat árbevételét és nyereségét.

Közel három évtizedes történetének egyik legintenzívebb időszakában ért el rekordmagas árbevételt és nyereséget a magyar tulajdonú UBM csoport. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett UBM Holding tavaly ősszel szerezte meg Magyarország piacvezető takarmánygyártó vállalatcsoportjának, az UBM Trade Zrt-nek közel 100 százalékát. A lépéssel a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazata, a mezőgazdaság is megjelent a budapesti parketten, így tovább szélesedett a tőzsdén elérhető iparágak sora.

Az UBM Holding pénzügyi kimutatásaiban így 2021. október 1-től kerültek konszolidálásra az UBM Trade Zrt. adatai, miközben a vállalat sok más magyar céghez hasonlóan áttért a júliustól júniusig tartó éves beszámoló készítésére.

Ezzel együtt azonban a Csoport publikálta a 2021 utolsó hat hónapjára vonatkozó főbb adatait is: ennek alapján (IFRS szerint) a vállalat tavaly július-december között 92 milliárd forintos rekordszintű árbevételt ért el, miközben szintén rekordszintre, 1,3 milliárd forintra ugrott adózott eredménye, EBITDA-ja pedig 2,3 milliárd forintra.

Az árbevétel ugrása mögött az organikus növekedés mellett az alapanyagárak drasztikus áremelkedése is tetten érhető, amit az UBM Csoport az általa értékesített termékek árában is érvényesített. Az alapanyagok esetében a búza és a kukorica árának trendszerű emelkedése a teljes 2021-es évben megfigyelhető volt, mely a szójadara árának rendkívül magas értékével együtt sosem látott eladási árakat eredményezett a takarmányiparban.

A csoport bruttó margintermelő képessége ebben az időszakban nőtt, a tervezett eladási mennyiségeket mind a commodity kereskedelem, mind a takarmánygyártás a terveknek megfelelően hozta. A csoport piacvezető szerepet tölt be a keveréktakarmány gyártásához szükséges alapanyagok kereskedelmében és a keveréktakarmány-gyártás és -forgalmazás területén. Az UBM 2021-ben 520 ezer tonna fehérje és olajosmag, valamint 698 ezer tonna gabona kereskedelmi értékesítése mellett 760 ezer tonna keveréktakarmányt gyártott, illetve alapanyagot értékesített a magyar és a regionális állattenyésztés szereplőinek.

Horváth Péter az UBM Holding vezérigazgatója a tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a továbbiakban is dinamikus növekedésre számítanak, és céljuk, hogy a magyar piacon elért vezető takarmánygyártó szerepüket megőrizzék, azt tovább erősítésék és emellett a régióban is tovább növekedjenek. Ennek érdekében több beruházás, illetve azok előkészítése folyik jelenleg is a román, szlovák és szerb piacokon. A társaság szelestei telephelyén 1,2 milliárd forintos beruházással 60 ezer tonnával emelkedhet a sertéstáp gyártókapacitása, míg a szlovák hernádcsányi telephelyén 5,9 millió eurós beruházással a jelenlegi 30 ezerről 88 ezer tonnára emelkedhet a brojler, sertés, kérődző takarmányok gyártási kapacitása. A két beruházás 2022 nyarán készülhet el, miközben márciusban jelentette be az UBM legújabb, 24,4 millió eurós zöldmezős beruházását Szerbiában, melyet a magyar mellett a szerb kormány is támogat 6,3 és 2,5 millió euróval.

Az UBM Csoport a balkáni régió 5 országában (Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Albánia) már több éve jelen van takarmányüzleti tevékenységgel. A szerb beruházást az indokolja, hogy az ottani állattenyésztés és takarmányozás területén csak részben érhető el magas minőségű és hatékonyságú keveréktakarmánygyártás az egyre inkább koncentrálódó nagyüzemi élelmiszertermelés ellátásához. Az évi 200 ezer tonna kapacitású szerb takarmánykeverő üzem 2024-re tervezett átadását követően a vállalat regionális gyártókapacitása eléri majd az 1,1 millió tonnát, mellyel a közép-kelet-európai takarmánypiacon is meghatározó szereplővé válik.

Az UBM vezérigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a csoport terjeszkedését az eddigi hazai és régiós teljesítménye, valamint egy átfogó piackutatás alapozta meg, így a helyi igények felmérését követően döntöttek az új beruházás elindításáról.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde