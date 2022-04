Nagyot esett az olajár, bizonytalanság a tőzsdéken

Tegnap este érkezett a bejelentés, hogy az Egyesült Államok a valaha volt legnagyobb mennyiséget engedi ki a stratégiai kőolajkészletből, napi 1 millió hordónyi olajat engednek a piacra a következő hat hónapban. Emellett a Fehér Ház felszólította az amerikai olajtermelő vállalatokat, hogy növeljék a kitermelésüket, hozzátéve, hogy büntetni fogják azokat a cégeket, amelyek nem használják ki a fúrási engedélyeiket.

A lépésnek köszönhetően meredeken esni kezdett az olajár, a tegnapi zuhanást követően ma is 2,3 százalékos mínuszban van a Brent jegyzése, így egy hordó most 103,4 dollárba kerül - idén egyébként így is 32,5 százalékkal feljebb került a jegyzés.