Így látják külföldön a Fidesz kétharmados győzelmét

Fölényes választási győzelmét Orbán Viktor miniszterelnök arra használta fel, hogy hadat üzenjen az európai intézményeknek, amelyekkel előszeretettel száll harcba - hangsúlyozta a magyar választásokkal foglalkozó tudósításában Stefan Löwenstein, a német konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) újság szakértője. Meglepetésként értékelte a lap szélsőjobboldali Mi Hazánk párt bejutását a parlamentbe.

Löwenstein utalt arra, hogy az elmúlt hetekben az Ukrajnában zajló háború állt a választási kampány középpontjában. Orbán rendkívüli külpolitikai professzionalizmussal kerekedett ellenfelei fölé, azzal vádolva őket, hogy Magyarországot be akarják sodorni a konfliktusba.

A Der Spiegel című német hetilap tudósításában azt emelte ki, hogy Orbán Viktor immár negyedik egymást követő győzelmét aratta, és ezzel nemsokára olyan hosszú időn keresztül lesz egyfolytában hatalmon, mint Angela Merkel volt német kancellár. A lap szerint ez nem jó hír az ország amúgy is megrendült demokráciája számára.

A cikkíró elékeztetett arra, hogy Márki-Zay Péter a választási kampány idején mindössze öt percet kapott az állami televízióban. Orbán Viktor egyetlen alkalommal sem említette név szerint ellenfelét, és nem is találkozott vele, még televíziós vita keretében sem. Még a korábbi amerikai elnök, Donald Trump sem zárkózott el attól, hogy vitát folytasson korábbi ellenfeleivel, Hillary Clintonnal, majd Joe Bidennel. Orbán Viktornak azonban a "politikai kicsinyességnek" ez a mértéke sem ártott, megnyerte a választásokat, és további négy évig kormányozza majd az országot.

A hetilap szerint a legnagyobb veszély Orbán Viktort most nem az ellenzék részéről fenyegeti. A veszélyt mindenekelőtt a 8,3 százalékos infláció jelenti. Újabb pénzek Brüsszelből egyhamar aligha érkeznek. Az Európai Bizottság a jogállami elvek sorozatos megsértése miatt a hétmilliárd eurós újjáépítési támogatást egyelőre nem folyósítja, és hamarosan életbe lép az új jogállamisági mechanizmus, és csak azok az országok jutnak pénzhez az uniótól, amelyek tiszteletben tartják az EU demokratikus alapértékeit – írta a Der Spiegel.

Az Európai Unióval való csatákat vetítette előre Orbán Viktor, illetve a magyar kormánypártok választási győzelme nyomán aPolitico európai kiadása is.

Ezek a csaták mindenekelőtt a demokrácia érvényesülése és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok terén várhatók.

Az újság rámutatott arra, hogy a választási kampányra szinte teljesen rányomta bélyegét az ukrajnai háború. Orbánnak egyáltalán nem ártott, hogy szoros kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyinnal. Sokkal inkább sikerült előnyt kovácsolnia abból, hogy magát az ország békéje és biztonsága garantálójaként tüntette fel, ami biztosíthatja, hogy az ország ne sodródjon bele a háborúba.

Emlékeztetett arra is, hogy noha Orbán Viktor az EU, illetve a NATO tagjaként – elítélve az inváziót – támogatta az Oroszország elleni szankciókat, ellenezte az orosz energiaforrások importjának tilalmát, és elutasította azt is, hogy Magyarország kétoldalú alapon fegyvereket szállítson Ukrajnának. A magyar miniszterelnök újabb választási győzelme azt valószínűsíti, hogy Orbán Viktor feltehetőleg ezt az irányvonalat követi a jövőben is, amikor az EU még szigorúbb szankciókat kíván életbe léptetni Oroszországgal szemben.

A kormánypártok minden valószínűség szerint ismét kétharmados többséggel rendelkeznek majd, amire – mint az ARD német közszolgálati televízió értékelte – még Orbán pártjában sem számítottak. Az Egységben Magyarországért ellenzéki tömörülés szereplése messze elmaradt a várakozásoktól. Választási szakértőket idézve a német közszolgálati televízió a "váratlanul nagy arányú" győzelmet azzal magyarázta, hogy a választók elégedettek az országban kialakult körülményekkel.

Az Orbán-kormányzás elmúlt tizenkét évében sok magyar életszínvonala jelentősen javult – emelte ki a német televízió, kiemelve: a kormányfőnek sikerült az Ukrajna elleni orosz háború miatti aggodalmakat csillapítani.

Hasonlóan értékelt az ORF osztrák közszolgálati televízió is, kiemelve, hogy a magyar kormánypártok az előrejelzéseknél jóval nagyobb arányú győzelmet arattak.

A televízió ugyancsak utalt arra, hogy a parlamenti választásokra árnyékot vetett az Ukrajna elleni orosz háború. A tudósítás kiemelte: Orbán Viktor azzal vádolta az ellenzéket, hogy beavatkozik a szomszédos országban zajló háborúba, és "paktumot kötött" az ukránokkal. Valójában nem létezik ilyen paktum, és Orbán Viktor nem is hozott fel semmilyen bizonyítékot erre – fogalmazott az ORF.

A BBC brit állami televízió úgy értékelte, hogy Orbán győzelme fejfájást okoz az Európai Unió számára. A magát illiberális demokratának tartó Orbán ismételten összetűzésbe került az EU-val jogállami kérdésekben, a sajtószabadságot, a migrációt, továbbá a Moszkvához fűződő kapcsolatokat illetően. A BBC ezzel magyarázta, hogy rendkívüli nemzetközi figyelem kísérte a magyar választásokat.

Orbánnak az Ukrajna elleni orosz háborúval kapcsolatos magatartása egyre kellemetlenebb az uniós és a NATO-szövetségesek számára – hívta fel a figyelmet a BBC utalva arra, hogy a magyar kormányfő egyre jobban elszigetelődik. Ennek ellenére sem az EU, sem a NATO nem akarja kiközösíteni őt. A Nyugat arra törekszik, hogy egységes frontot alkosson Vlagyimir Putyinnal szemben.

Újabb választási győzelmével Orbán Viktor kiszámíthatatlan tényező marad számukra az elkövetkező időszakban is – vélekedett a BBC.

(Infostart)

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd