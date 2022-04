PKN-vezér: a Mol nem orosz vállalat, miért a magyaroktól kellene félnünk, és miért nem például a németektől?

Több szempontból is érdekes interjút adott a Mol lengyel szektor- és versenytársának, a PKN-nek az első embere, Daniel Obajtek a Parkietnek. Obajtek az interjúban beszélt arról, hogy milyen gyorsan sikerül leválniuk az orosz olajról, hogy már a legkevésbé optimalizált és hatékony finomítójukba sem rendelnek orosz olajat, de beszélt egy olyan, uniós szintű adó bevezetésének lehetőségéről is, amelyet az orosz olajra vetnének ki azért, hogy meglegyen a piaci egyensúly és a tisztességes verseny, egy ilyen lépés a Molt is érzékenyen érintené, a magyar olajcég ugyanis jelenleg igencsak jól jár az olcsó orosz olajjal . Az interjúban a PKN-vezér a Molt is megemlíti, arra a felvetésre, hogy nem rossz döntés-e az, hogy a Molnak adnak el benzinkutak, mert így azok sokak szerint végső soron az oroszok kezébe kerülhetnek, Obajtek kijelentette, hogy a Mol nem orosz vállalat.

Az interjú elején arról kérdezik a PKN-vezért, hogy kialakulhat-e újra üzemanyaghiány, miután az ukrajnai háború kezdetekor (Magyarországhoz hasonlóan) Lengyelországban a pánikvásárlások miatt átmeneti üzemanyaghiány alakult ki. Obajtek azt válaszolta, hogy a PKN üzemanyagkészletei elegendőek voltak és most is azok, a háború kitörése viszont pánikot okozott a járművezetők körében, elkezdték tömegesen tankolni az autókat, tölteni az üzemanyagot kannákba, tartályokba. A PKN töltőállomásain az üzemanyageladások ugrásszerűen, akár 400 százalékkal emelkedtek, ilyen még nem volt a PKN történetében. Egyébként ehhez nagyon hasonló tapasztalatokról számolt be nemrég egy háttérbeszélgetésen a Mol, Orosz András, a Mol kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy március 9-én és 10-én volt kiugró a forgalom, amikor a szokásos háromszorosát is elérte az igény.

Lengyelországban is korlátozták az autósok kiszolgálását, 50 literben maximalizálták a kiadható mennyiséget a kutakon, hogy a benzinkutak hatékonyabbak legyenek, és minden autós tankolhasson. Ráadásul egyes állomások úgy döntöttek, hogy ezt kihasználják, és erősen megemelik az árakat. Ez okozta azt, hogy több, a PKN hálózatához tartozó benzinkúttal felmondta a szerződést a PKN. A pánik azonban nem a semmiből jött, mondta Obajtek, ez a netes trollok aktivitásának következménye volt, azonosították a fiókjaikat, és átadták őket az illetékes hatóságoknak, amelyek most foglalkoznak az ügyekkel.

Az interjú egyik érdekes része az volt, amikor az orosz kőolaj beszerzésével kapcsolatban kérdezték a PKN-vezért. Arra a kérdésre, hogy akkor most a PKN is rubelt vásárol-e, hogy ki tudja fizetni az orosz olajat, Obajtek egyértelműen kijelentette, hogy nem szereznek be rubelt, ugyanis

a PKN a szerződésekben meghatározott devizában fizet az olajért,

a fizetőeszköz változása a szerződéses feltételek változását jelentené, ehhez pedig mind a két fél beleegyezésére lenne szükség. Obajtek arról is beszélt, hogy az elmúlt években egyre kisebb összeget fizettek az orosz olajért, ami a szisztematikus diverzifikáció eredménye.

Idén - még az ukrajnai háború kitörése előtt - az alternatív irányokból származó olaj a PKN olajbeszerzésének több mint 50 százalékát tette ki, a háború kitörésének napján leállították az orosz olaj tengeri vásárlását, és 28 tartályhajót rendeltek olajjal alternatív irányokból.

Így ma az egész vállalat portfóliójában lévő olaj mintegy 70 százaléka nem Oroszországból származó nyersanyag,

mondta a PKN első embere. Összehasonlításképpen Huff Zsolt, a Mol-csoport Downstream termelési ügyvezető igazgatója múlt hét pénteken arról beszélt a Portfolio-nak adott interjúban, hogy a Mol-csoport évente átlagosan 14-15 millió tonna kőolajat dolgoz fel, ebből nagyságrendileg 9 millió tonna orosz kőolaj, erre az évre is nagyságrendileg 9 millió tonna REB kőolaj (orosz kevert olaj, Russian Export Blend) feldolgozása van tervezve, ez alapján tehát a Mol által feldolgozott olaj 60-64 százaléka orosz olaj.

A PKN-vezér elmondta, hogy hamarosan lehetőség nyílik az import további csökkentésére, mert a Lotosszal való egyesüléskor meghatározott intézkedések végrehajtásának részeként

hosszú távú megállapodásuk van perzsa-öbölbeli partnerekkel évi 20 millió tonna olaj szállításáról.

Ez nagy mennyiség, figyelembe véve, hogy a Lotosszal való egyesülés után a PKN finomítóinak feldolgozó kapacitása mintegy 45 millió tonna lesz. A szállítások az év közepén indulnak. Jelenleg három szerződése van a PKN-nek orosz beszállítókkal, amelyek közül az egyik jövő év januárjában jár le. Az oroszokkal való kapcsolataiban a PKN minden eshetőségre készen áll, erre hozott is egy példát a PKN-vezér: 2019-ben, amikor a Barátság vezetékből 46 napig nem érkezett hozzájuk olaj keletről, tökéletesen megbirkóztak vele.

Tesztelik és feldolgozzák az új minőségű nyersanyagokat, és már egyáltalán nem importálnak orosz olajat a mažeikiai finomítójukba. Más minőségű, jól teljesítő nyersolajat használnak, annak ellenére, hogy az ottani finomító a legkevésbé optimalizált és hatékony a PKN-csoport tulajdonában lévő finomítók közül.

Obajtek itt egy fontos dologra hívta fel a figyelmet, ami a Mollal kapcsolatban is érdekes: szerinte az orosz olajról való átállást az egész EU-ban össze kell hangolni a piacok egyensúlyának fenntartása érdekében, hogy ne teremtsünk piaci előnyöket. Ellenkező esetben olyan helyzet állhat elő, hogy egyes szereplők abbahagyják a vásárlást, de folytatják például a német finomítók (vagy akár a Mol is, ezt Obajtek nem említette, de mint arról tegnap írtunk, a Mol igencsak jól jár az olcsó orosz olajjal), amelyek részben orosz tulajdonban vannak, ennek eredményeként az olcsó termékek továbbra is a piacra kerülnének. Ennek megakadályozására a lengyel miniszterelnök azt javasolta, hogy

uniós szinten vezessenek be adót az orosz olajszállításokra, akkor meglenne a piaci egyensúly és a tisztességes verseny.

(Erről Mateusz Morawiecki múlt héten beszélt, amikor azt is bejelentette, hogy Európa legambiciózusabb vállalásaként, év végéig az orosz olajbehozataltól is megszabadulnak, így gyakorlatilag felmondanak egy 2025-ig futó orosz szerződést is.)

Obajtek szerint az adó bevezetése reális, itt az ETS-re, az Európai Unió CO2-kibocsátáskereskedelmi rendszerének bevezetésére utal, amit annak ellenére vezettek be, hogy például az egyes országok szénfelhasználása nagyon különböző volt. Ha úgy gondoljuk, hogy fontos az EU függetlensége az orosz nyersanyagoktól, miért ne adóztatnánk meg őket? – tette fel a kérdést a PKN-vezér.

A lengyel vállalat készen áll a teljes diverzifikációra, de az orosz olajról való átállást az egész Európai Unió szintjén kell koordinálni, hogy a piac egyensúlya megmaradjon.

Az interjú utolsó részében a Mol neve is előkerült, a PKN ugyanis felvásárolja a lengyel versenytársát, a Lotost, ehhez azonban 417 lengyelországi benzinkutat kell eladnia, a vevő pedig a Mol. A PKN-vezérnek felvetik, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez rossz döntés, mert így az eladott benzinkutak végső soron az oroszok kezébe kerülhetnek. Nem tudtak másik vevőt találni? – hangzik a kérdés.

Obajtek erre azt válaszolja, hogy miért a magyaroktól kellene félnünk, és miért nem például a németektől, akik szintén nem sietnek korlátozni az oroszországi nyersanyagimportot?

A Mol nem orosz vállalat,

jelenti ki a PKN-vezér, aki hozzáteszi, hogy a magyar cég már régóta jelen van Lengyelországban a szlovák leányvállalatával, a Slovnaft mintegy 80 benzinkútján keresztül. Ráadásul Lengyelországban mintegy 8000 benzinkút van, vagyis a Mol a piacnak csak néhány százalékát vásárolja meg, ez nem jelent veszélyt a lengyelekre. Ráadásul elővásárlási joga is van a lengyeleknek, ha a Mol el akarja adni a lengyelországi benzinkutakat egy másik vállalatnak. A PKN pedig szerződést kötött az eladott benzinkutak üzemanyaggal való ellátásáról. A tranzakció keretében 200 Mol-töltőállomást kap a PKN Szlovákiában és Magyarországon, amelyek hasonló üzemi nyereséggel rendelkeznek, mint ez a 400 állomás. További benzinkutak megvásárlásáról is tárgyal a PKN.

(Parkiet)

Címlapkép: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images