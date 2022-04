Újabb szankciók Oroszország ellen, agresszív szigorítás a Fedtől: esnek az amerikai tőzsdék

Portfolio 2022. április 05. 22:05

A nemzetközi tőkepiaci hangulatot továbbra is az orosz-ukrán háború eseményei mozgatják elsősorban, a Bucsában történt események miatt az Európai Bizottság új szankciókat javasolt Oroszországgal szemben, beleértve az orosz szénvásárlás és az orosz hajók uniós kikötőkbe való belépésének tilalmát, és közölték, hogy dolgoznak az olajimport betiltásán is - a szankciók belengetése után rosszra fordult a hangulat a kontinens tőzsdéin. Ami az itthoni eseményeket illeti, az EU elindította a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, a hírre jelentősen gyengült a forint, illetve komoly esésbe kapcsolt a magyar tőzsde is, elsősorban az OTP-t adják a befektetők. Az európai kedvezőtlen hangulat a tengerentúli piacokra is átragadt, elsősorban az Oroszország elleni újabb amerikai szankciók és a Fed várható agresszív mérlegcsökkentése miatt.