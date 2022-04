Kiszivárgott: új virtuális pénz jelenik meg hamarosan a Facebookon

A Meta virtuális tokeneket és kriptovalutákat vezet be alkalmazásaiba azzal a céllal, hogy ezeket az alkotók jutalmazására, valamint hitelezésre és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra használja.

Mindez azt jelzi, hogy a Meta egyre nagyobb hangsúlyt fektet a metaverzum köré összpontosuló szolgáltatásokra, vagyis egy olyan virtuális környezet kiépítésére, ahol az emberek interakcióba lépnek egymással, valamint közösen dolgozhatnak és játszanak is. Ha ez megvalósul, azzal a Meta új bevételi csatornát teremt, és a tranzakciók feletti ellenőrzést is biztosíthatja az alkalmazáscsaládjában, amely magában foglalja a Facebookot, az Instagramot, a WhatsAppot és a Meta Quest virtuális valóság platformot.

A Meta kriptovalutája, amit a cégen belül "Zuck Bucks"-nak neveztek el egyelőre még nem biztos, hogy a blokkláncra fog épülni. A jelentés szerint a Meta által központilag irányított tokenekkel tartalomgyártóknak lehetne fizetni az Instagramon, de jutalmazni lehetne azokat is, akik értelmes hozzászólásokat fogalmaznak meg a Facebook-csoportokban. Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy az Instagram "rövid időn belül" be fogja vezetni a nem-helyettesíthető tokeneket is. A cég elköteleződését a blokklánc-technológiák mellett ezentúl az is jelzi, hogy az év elején a Meta csatlakozott a Crypto Open Patent Alliance-hez (COPA), amelynek célja a kriptopénz-technológiák nyílt hozzáférésének előmozdítása.

