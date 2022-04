Kiderült, mennyit ér a Fortnite mögött álló Epic Games, öntik a pénzt a cégbe

Portfolio 2022. április 12. 10:40

A Fortnite készítője, az Epic Games 2 milliárd dolláros befektetést kapott, ami a legtöbb, amit két évtizede bármelyik játékgyártó cégnek sikerült összegyűjtenie. A finanszírozás azt jelenti, hogy az Epic értékét most 31,5 milliárd dollárra becsülik, miután a Sony és a Kirkbi A/S, a Kirk Kristiansen család holdingja egyenként 1 milliárd dollárt fektetett be a vállalatba - áll a közleményben.