Öveket becsatolni, nagyon rázós időszak jöhet a tőzsdéken

A háború keltette pánikidőszakot követően március második felében fellélegeztek a részvénypiacok, az egyre zordabb makrogazdasági kilátások miatt azonban jelenleg egyértelműen iránykeresés zajlik. Míg az elemzők további EPS növekedést várnak – mely többek között az inflációval is magyarázható – a pozicionáltság és a piaci szentiment alapján a befektetők elkezdtek felkészülni egy rázós időszakra. A készpénzállomány megnőtt, a gazdagon árazott big-cap tech részvények kivételével pedig többnyire alulárazottság figyelhető meg a szélesen vett piacokon. A jelentési szezonnak emiatt a szokásosnál is nagyobb jelentősége lehet, mivel az S&P 500 index piaci kapitalizációjának bő 30 százalékát kitevő top 10 cég valamelyikének csalódást keltő előrejelzése értelemszerűen a teljes piacot magával ránthatja.

Ami azt illeti, kifejezetten vegyes képet mutat a Factset első negyedéves jelentési szezonról készített előzetes összeállítása. A bevételek közel 11 százalékkal, a nettó eredmény ugyanakkor csak 4,5 százalékkal növekedhetett az első negyedévben az elemzők várakozása alapján, ami a december 31-én megfigyelt 5,7 százalékos növekedési várakozáshoz képest némi lassulást mutat.

Historikusan az elemzők a jelentések közeledtével hajlamosak profitelőrejelzéseiket lefelé módosítani. Érdekesség azonban, hogy a profitvárakozásban a december végi állapothoz képest a megnövekedett makrogazdasági kockázatok és az erősödő dollár ellenére az átlagostól jóval mérsékeltebb korrekció volt csak megfigyelhető a márciussal zárult negyedév alatt.

Megállapítható továbbá, hogy néhány papír tartja csak az amerikai piacot, emiatt strukturálisan rendkívül törékenynek tűnik. Ráadásul a 11 szektorindex idei teljesítménye önmagában sokat elmond arról, hogy mire számíthatnak a befektetők a jelentésektől.

A lemaradókról tegyünk említést először: a diszkrecionáris, a pénzügyi és a technológiai szektor több mint 10 százalékos mínuszt halmozott fel 2022-ben. Előbbi esetében emelkedő kockázatot jelent, hogy az elszálló élelmiszerárak miatt a tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet visszaeshet az elkövetkezendő időszakban, míg a bankok esetében a laposodó hozamgörbe mellett az FT szerint a tőkepiaci tranzakciós bevételek is összeomolhattak a negyedév során.

A technológiai részvényeken belül jelentős divergencia tapasztalható, a gyengeség jelei tehát ott is jelentkeznek. Míg az Apple szinte egyedüli bástyaként tartja magát, a korábbi sztárnak számító chipgyártóktól, a közel két éve oldalazó Amazontól, vagy az elfáradni látszó Microsofttól biztosan nagy pozitív meglepetésre lenne szükség, hogy a piacok ismét északnak vegyék az irányt.

A sok rossz után tegyünk említést egy szektorról, ami biztosan kiemelkedő eredménynövekedésről fog beszámolni. A Biden-adminisztráció által korábban bírált, az S&P 500-ban ma szinte elenyésző súllyal rendelkező energiaszektortól - jól tessék figyelni - több mint 250 százalékos eredménynövekedést vár a piac. Nem is csoda, hogy csak idén az S&P 500 Energy szektorindex több mint 40 százalékkal értékelődött fel, és sokad virágzását éli.

A jelentéseket követő elemzői konferenciákon szinte biztosan napirendi pontra kerülhetnek az elszabaduló energia- és élelmiszerárak, valamint a szinte minden szektort egyre súlyosabban érintő munkaerőhiány. Ha már munkaerőpiac, ennek feszességét és szerkezetét jól mutatja, hogy a Walmart programozói fizetést kínál a sofőröknek az USA-ban. Intő jel lehet tehát, hogy a vállalati marzsok további szűkülése jellemezheti a következő negyedéveket. Ez fokozatos tőkekivonást vonhat maga után a piacokon, melyet minden bizonnyal a Fed által korábban megszellőztetett monetáris szigorítási terv és az egyre drágább finanszírozási költség is súlyosbíthat.

