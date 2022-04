Egyre nagyobb rali van a magyar tőzsdén

Az elmúlt időszakban jellemzően negatív hangulat uralkodott a tőzsdéken, tegnap Amerikában először felpattantak a vezető indexek a friss inflációs adat után, majd a kereskedési idő második felére teljesen visszaadták az emelkedést és végül kisebb mínuszban fejezték be a napot. Ezt követően Ázsiában viszont már emelkedtek ma reggel a tőzsdék, főleg a járványügyi korlátozások enyhítése miatt, viszont Európában csak visszafogott mozgások látszanak, egyelőre nincs határozott irány, azonban a magyar tőzsde felpattant délelőtt, elsősorban az OTP jó teljesítményének köszönhetőn. A mai nap olyan szempontból is fontos, hogy hivatalosan elindul az első negyedéves gyorsjelentési szezon , többek között a Morgan Stanley és a BlackRock számait is megismerhetjük ma.