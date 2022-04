Rossz hírt közölt a Tesco, büntetik a befektetők

Profitcsökkenésre számít idén a Tesco, a diszkontláncok miatt egyébként is nyomás alatt lévő brit kiskereskedelmi lánc most a fogyasztói réteg válságával is szembesül, akik a magas energiaárak, üzemanyagárak és élelmiszerárak miatt szenvednek - írja a Bloomberg. A Tesco részvényeinek árfolyama több mint 5 százalékot esett a ma reggeli kereskedésben a londoni tőzsdén a profit warning hatására.