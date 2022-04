A globális nyersanyagkereskedők hamarosan leállítják az orosz olaj vásárlását

A nagy globális nyersanyagkereskedők azt tervezik, hogy már május 15-től csökkentik az orosz állami olajvállalatoktól vásárolt nyersolaj- és üzemanyagmennyiséget, hogy elkerüljék az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióit, írja a Reuters.

Az Európai Unió egyelőre nem rendelt el importtilalmat az orosz olajra, mivel egyes országok, például Németország, nagymértékben függnek az orosz olajtól, és nem rendelkeznek az alternatívákra való átálláshoz szükséges infrastruktúrával, ezért nem támogatják az embargót. A kereskedőcégek azonban leállítják a Rosznyefttől történő vásárlásokat, mivel igyekeznek megfelelni a meglévő uniós szankcióknak, amelyek célja Oroszország nemzetközi pénzügyi rendszerhez való hozzáférésének korlátozása volt, nyilatkozták források a Reutersnek.

Az uniós szankciók megfogalmazása mentesíti a Rosznyefttől vagy a Gazpromnyefttől történő olajvásárlásokat, amelyek szerepelnek a jogszabályban, és amelyeket szigorúan szükségesnek tartanak Európa energiabiztonságának garantálásához.

A nyersanyagkereskedő cégek most azt próbálják értelmezni, hogy mit jelent a "szigorúan szükséges" kifejezés, mondták a források. Ez vonatkozhat egy olajfinomítóra, amely orosz olajat kap egy saját csővezetéken keresztül, de nem biztos, hogy az orosz olaj közvetítők általi vásárlására és eladására is vonatkozik. A kereskedőcégek azért csökkentik már most a vásárlásaikat, hogy május 15-ig, az uniós korlátozások életbe lépésének időpontjáig megfeleljenek a követelményeknek.

A Trafigura, az egyik legnagyobb orosz olajat vásárló vállalat a Reutersnek azt mondta, hogy teljes mértékben eleget fog tenni az összes alkalmazandó szankciónak. Várhatóan május 15-től tovább csökken a kereskedett mennyiségük.

A Vitol, egy másik nagy felvásárló nem kívánta kommentálni a május 15-i határidőt. A Vitol korábban azt mondta, hogy az orosz olaj kereskedett mennyisége jelentősen csökkenni fog a második negyedévben, ahogy a jelenlegi lejáratú szerződéses kötelezettségek csökkennek, és 2022 végéig felhagy az orosz olaj kereskedelmével.

Az Oroszországgal szembeni háború és szankciók már eddig is arra késztették az orosz nyersolaj számos nyugati vásárlóját, például a Shellt, hogy leállítsa az új spot vásárlásokat. Az európai finomítók egyre kevésbé hajlandóak feldolgozni az orosz nyersolajat, ez máris csökkentette az orosz exportot, bár az indiai és törökországi vásárlások némileg pótolták a kiesést, a Kínába irányuló eladások pedig változatlanul folytatódnak.

A Rosznyeft és a Gazpromnyeft volumene áprilisban 29 millió hordót, azaz közel 1 millió hordó/nap (bpd) mennyiséget tett ki, ami a rakodási terv szerint az orosz nyugati kikötőkből származó teljes uráli nyersolajexport több mint 40%-a volt áprilisban. A Nemzetközi Energiaügynökség szerdán közölte, hogy az orosz olajkínálat napi 3 millió hordóval csökkenhet májushoz képest.

