Folytatódnak a harcok Ukrajnában, óvatos emelkedés a kontinens tőzsdéin

Portfolio 2022. április 14. 09:58

Leginkább visszafogott mozgásokat láthattunk a héten a vezető európai és a tengerentúli tőzsdéken is, továbbra is a háborús fejlemények mozgatják elsősorban a piacokat. Gazdasági adatok tekintetében az MNB a szokásos egyhetes betéti tender mellett fizetési mérlegstatisztikát is közöl ma, ami pedig a nemzetközi eseményeket illeti, ugyancsak ma tartja újabb kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank - a jegybank a legutóbbi ülésén már felgyorsította az eszközvásárlási program kivezetését, így a mai ülés után nem számítunk komoly bejelentésre. Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatója mindenesetre bőven tartogathat izgalmakat. Ezen kívül az USA-ból érkeznek még a legfrissebb adatok a fogyasztói hangulatról is, amik a stagflációs félelmek közepette szintén megérdemelnek egy említést. Az ázsiai tőzsdék ma jól teljesítettek, míg óvatos emelkedést láthatunk Európában.