Őrületes mozgások a New York-i kerozin piacán

Egészen elképesztő, ami az elmúlt hetekben zajlik a New York-i repülőgép-üzemanyag piacán. A New York Harbor Jet Fuel (JETINYPR Index), vagyis a keleti parti leszállítású kerozin ára rekord magasságba emelkedett április elején, mely a perzisztens kereslet-kínálati egyensúlytalanságtól való félelemre vezethető vissza. Az árrobbanás mértéke a kereskedők számára is megmagyarázhatatlan és teljesen abszurd jelenség volt, borítékolni lehetett, hogy hamarosan visszarendeződhet az ár. Ezt láthatjuk az elmúlt néhány kereskedési napban, a várakozásoknak megfelelően jelentős korrekció bontakozott ki.

Hajmeresztő mozgások

Az orosz-ukrán háború kirobbanása, majd az USA és az EU által bevezetett Oroszországgal szembeni szankciós csomag még jobban felbolygatja az olajpiacot, az amerikai keleti parti kerozin ára pedig izgalmas hullámvasútra került.

Az orosz inváziót követő napokban a nyersolaj világpiaci ára kilőtt, melyet a finomított termékek ára is természetesen lekövetett. A keleti parti kerozin ára azonban jóval érzékenyebben reagált: két hét leforgása alatt majd 50 százalékot ralizott, ezzel 2008 óta nem látott szintekre, 4 dollár/gallon fölé emelkedett március 8-ára.

Az ezt követő héten komoly korrekció volt megfigyelhető.

A Brent és a WTI típusú nyersolaj, valamint számos finomított termék világpiaci ára is visszatesztelte a korábbi kitörési szinteket, így a JETINYPR Index értéke is 3 dollár/gallon alá ereszkedett.

Az igazi feketeleves azonban csak ezt követően érkezett: április 4-én három hét gyakorlatilag megállíthatatlan emelkedést követően 7,5 dollár fölé szökött a gallononkénti kerozin ára (2 dollár literenként).

Ez közel 80 százalékkal szárnyalta túl a 2008-ban feljegyzett egykori csúcsot.

Mi vezetett ehhez a nonszensz emelkedéshez?

A keleti parti kerozin ellátása alapvetően két csatornán keresztül valósul meg. Bár a Texas és New Jersey között húzódó vezetéken keresztül az USA-n belül jelentős mennyiségben érkezik olaj ebbe a régióba, ez a partszakasz európai importra is támaszkodik. Illetve támaszkodott, amíg az orosz olajimportot nem kezdte el korlátozni az Európai Unió és az USA, ezzel komoly addicionális terhet róva a légitársaságokra, végső soron pedig – ne legyünk naivak - a fogyasztókra. Az orosz-ukrán háború miatt Európa irányából hirtelen 60 százalékkal visszaeső szállítások következtében pánik tört ki, hogy tartós ellátási problémával kell szembenézni.

A jelentős fellendülésben bizakodó amerikai légi iparnak nem várt kihívást kell kezelnie, a felmerülő lokális hiányra jelenleg nincs felkészülve. Bár az USA többi részén a kerozinellátás stabil, és az árak sem ilyen elrugaszkodottak, a keleti parton a kerozin ára tartósan magasan maradhat. Ezt az is súlyosbítja, hogy a keleti parton a kerozinkészletek az elmúlt öt éves átlag alatt vannak.

Az USA további négy régiójában nincs kerozinellátási probléma, a készletek is jobb szinten vannak. A forgalmas nyugati partszakaszon a finomítók Ázsiával kereskednek, ráadásul a következő hetekben a termelést várhatóan tovább is növelik. Így a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a nyugati partról fogják a kerozint hajókkal a keleti part irányába átcsatornázni a lehetséges fennakadások elkerülése végett.

A koronavírus miatti korlátozó intézkedések feloldásával a tározók sürgős visszatöltésre szorulnak, mivel várhatóan a következő hónapokban a nemzetközi utasok ellephetik a New York-i régiót. A kerozinhiány a Port Authority of New York and New Jersey által üzemeltetett John F. Kennedy, a Newark Liberty, a LaGuardia és a Stewart nemzetközi reptereken működő légitársaságokat sújthatja. A kapacitások alapján a United Airlines-t, a Delta Air Lines-t, az American Airlines-t és a Jetblue-t érinthetik a leginkább a lokális gondok, ezzel szemben a Spirit Airlines-nak és a Southwest Airlines-nak csak alacsony egyszámjegyű piaci részesedése van a régióban.

Mivel a légitársaságok a növekvő költségeket, így természetesen az üzemanyagköltség emelkedését is beépítik az árakba, a jövőben várhatóan a korábbinál drágábban utazhatunk. Ezt Európában még kevésbé, Amerikában már annál inkább megtapasztalhatták az utasok az elmúlt egy évben. Ugyanakkor fenomenális a kereslet, a korábbi bezártság után úgy fest, a fogyasztók hajlandóak akár jelentősen többet is költeni utazásukra.

