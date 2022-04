Sokkoló, hogy hány kilogramm ruhát és textíliát veszünk évente, majd dobunk csak úgy ki

Földünkön évről évre rendkívüli mértékben növekszik a textilhulladékok mennyisége, amelynek eredményeként még tovább emelkedik a jelenleg is igen nagyfokú környezeti terhelés. Világszerte a feleslegessé vált textiltermékek csupán kevesebb mint 1 százalékát hasznosítjuk ruházatként, szelektív gyűjtésük, illetve újbóli felhasználásuk révén ugyanakkor jelentősen csökkenthetnénk a belőlük a levegőbe, a vizekbe és a talajba jutó káros anyagok volumenét - áll a a DTkH Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. özleményében.

Az ENSZ jelentése szerint 2000 és 2014 között megduplázódott a globális textiltermelés – ez már önmagában is rendkívüli terheket ró a bolygóra,

ez az iparág felelős például a Földön tapasztalható vízszennyezés 20 százalékáért.

A textiláruk dömpingje az árak hirtelen csökkenéséhez és a kereslet növekedéséhez vezetett, ezáltal a termékek életciklusa is egyre rövidebb, és ezek is minden eddiginél hamarabb válnak hulladékká. Az Európai Unió adatai alapján 1996 óta 40 százalékkal nőtt a tagállamokban vásárolt ruhanemű egy főre jutó mennyisége,

az európaiak fejenként átlagosan közel 26 kg textilt vesznek évente.

„Az EU kutatásai azt mutatják, hogy kontinensünk lakói napjainkban jobbára egyszerűen csak kidobják a feleslegessé vált textíliáikat – évente fejenként körülbelül 11 kg-ot –, így azok túlnyomó része, 87 százaléka a kommunális hulladékok közé, vagyis válogatatlan formában a lerakókba vagy az égetőkbe kerül.

Eközben világszerte a textilhulladékok csupán kevesebb mint 1 százalékát hasznosítjuk ruházatként.

Mindez rendkívüli módon növeli a már így is nagyfokú környezeti terhelést: a szintetikus vagy vegyszerekkel kezelt textilek révén szintén káros anyagok jutnak ugyanis a levegőbe, a vizekbe és a talajba, míg biológiai lebomlásuk akár kétszáz évig is eltarthat. Éppen ezért mindannyiunk közös érdeke és feladata, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a textilhulladékok volumenét, illetve ebben a szegmensben is körforgásos gazdaságot alakítsunk ki, és elhasználódásukat követően ezeket a termékeket is hasznosítsuk. A felelősségteljes hulladékgazdálkodás képviselőiként mi is ennek megvalósításán munkálkodunk, hiszen a fenntarthatóság megteremtése és támogatása társaságunk legfőbb küldetése” – hangsúlyozta Agatics Roland, a DTkH Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató ügyvezetője kifejtette, hogy egyelőre még szerte a világon gyerekcipőben jár a textilhulladékok újrafeldolgozása, ám már most jelentős lépéseket tehetünk e téren is bolygónk és jövőnk védelme érdekében. A textilhulladékok mennyiségét úgy lehet csökkenteni, hogy hosszabb élettartamú, azaz jó minőségű termékeket vagy használt holmikat vásárolunk, illetve a még jó állapotú ruhadarabokat – a többi között karitatív szervezeteken keresztül – a rászorulóknak adományozzuk.

Az ügyvezető elmondta, hogy szintén sokat tehetünk környezetünk megóvásáért, ha új funkciót találunk otthonunkban az eddig kidobásra ítélt textíliáknak, valamint számos hazai vállalkozás foglalkozik azzal, hogy újakat készít az anyagukban még felhasználható ruhákból, amelyeket egyébként a kisebb üzemek vagy műhelyek is szívesen hasznosítanak, például géprongyként.

Au így is fennmaradó textilhulladékot – egyebek mellett a papírhoz, a műanyaghoz és a fémhez hasonlóan – ugyancsak szelektíven kellene gyűjteni. Az elkülönített textilhulladékot az áruházak parkolójában és a köztereken felállított textilgyűjtő konténerekben is el lehet helyezn.

