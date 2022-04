Vegyes elmozdulások Amerikában, bármelyik pillanatban eladhatják a Twittert

Portfolio 2022. április 25. 19:51

Múlt pénteken beszakadtak az amerikai tőzsdék, miután Jerome Powell a hét korábbi részében utalt rá, hogy a Fed a korábban vártnál agresszívebb kamatemelésekre készül, erre egy globális hangulatromlás jött a piacokon, amely továbbra is kitart. Ma az ázsiai piacok is estek, amelyet az újabb koronavírus-hullámhoz kapcsolódó szigorú lezárások súlyosbítottak. Ami az európai piacokat illeti, itt a globális képpel összhangban jelentős esés volt ma látható, a magyar tőzsdén is rossz volt a hangulat. Mindemellett az amerikai piacokon is esés látszott a mai kereskedés elején, a technológiai cégeknek köszönhetően azonban vegyesen állnak a vezető indexek.