10 százalékot zuhant a Tesla

A Tesla részvényei több mint 10 százalék estek ma, miközben a tech-túlsúlyos Nasdaq Composite index mintegy 3 százalékot esett a keddi kereskedésben. A Tesla mai esése egy nappal azután következett be, hogy a Twitter igazgatótanácsa jóváhagyta Musk 44 milliárd dolláros felvásárlását, vagyis a mai esés összefüggésbe hozható az üzlettel kapcsolatos befektetői aggodalmakkal.

Annak ellenére, hogy Musk a világ leggazdagabb embere, vagyonának nagy része Tesla-részvényekben van lekötve, ami azt jelenti, hogy az üzlet finanszírozásához valószínűleg kölcsönöket kell felvennie a részvényei ellenében.

A befektetők amiatt is aggódhatnak, hogy a Twitter elvonhatja Musk figyelmét a Tesláról. Musk a jelek szerint erősen befolyásolni akarja a vállalat működését, ami az egyébként is szűkös időbeosztásának még további kifeszítéséhez vezethet. Feltételezve, hogy az üzlet létrejön és Musk átveszi az irányítást, akkor ő maradna a Tesla, a Twitter és a SpaceX vezetője. Emellett két kisebb vállalkozás, a Boring Company és a Neuralink is az övé.

A Tesla árfolyamesését az általánosan kedvezőtlen részvénypiaci hangulat is súlyosbítja, így több mint 10 százalékos mínuszban került a jegyzés.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images