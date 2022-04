Bejelentették: pár napon belül kiváltja az orosz olajat Németország

Jelenleg 12% a németországi olajimportban az orosz termékek súlya és ezt remélhetőleg néhány napon belül nullára csökkentjük, így akkortól teljesen ki tudjuk váltani az orosz olajat – jelentette be a varsói látogatása során Robert Habeck német gazdasági miniszter (képünkön) a Reuters tudósítása szerint. Habeck szavai szerint "ma azt tudom mondani, hogy egy embargó menedzselhetővé vált Németország számára".

Ez sokkal gyorsabb orosz leválási tempót jelent, mint amit eddig a németek hivatalosan jeleztek, hiszen eddig csak arról lehetett tudni, hogy az orosz importsúly a korábbi 35% körülről mostanra kb. 25%-ra csökkent pár hét leforgása alatt és majd év végéig fogják ezt nullára szorítani. Habeck viszont most már csak 12%-os súlyról beszélt és elárulta, hogy jelenleg már csak egyetlen németországi olajfinomító veszi az orosz olajat, a Berlin mellett Schwedtben található PCK finomító, amelynek többségi tulajdonosa és üzemeltetője az orosz Rosznyeft.

A miniszter megjegyezte: a PCK üzleti modellje arra épül, hogy orosz olajat vásároljon, és ez volt az egész német ellenkezés gyökere az orosz olajembargóval szemben, de most

Szükségünk van egy alternatívára Schwedt számára, és a következő napokban dolgozunk rajta.

Habeck utalása szerint amint megtalálják ezt a szállítási-ellátási alternatívát más irányból, nyitottá válnak az orosz olajembargós döntés támogatására.

A jelek szerint az új nagybejelentést akkorra tartogatta Habeck, amikor az orosz energiaembargót erőteljesen szorgalmazó lengyelekhez látogatott, illetve éppen azon a napon jelentette be, amikor már a német kormánypártok is elkezdték afelé szorítani a német kormányt, hogy mielőbb szüntesse be az orosz olajimportot.

Habeck mai bejelentése azért is különösen jelentős hír, mert eddig Németország volt Magyarország mellett az egyik legnagyobb ellenzője az orosz olajembargó (vagy egyéb kemény szankció) gyors bevezetésének. A jelek szerint tehát a német ellenállás rövidesen meg fog változni, feltehetően azon erőteljes nemzetközi kommunikációs nyomás miatt (ami más EU-tagállamokból is jött), hogy a németek is hozzanak több áldozatot az orosz háború mielőbbi leállítása érdekében az orosz olajtermékek gyors beszűntetésén keresztül.

Feltehetően a fenti német bejelentéssel függ össze az a szintén ma Varsóban elhangzott jelzés (Kadri Simson uniós energiaügyi biztos mondta a fenti cikkünkben), hogy a hatodik uniós szankciós csomagra „nagyon gyorsan” sor fog kerülni. Egyelőre annak tartalma nem ismert, csak az, ami az elmúlt pár napban kiszivárgott róla és ezekben a cikkekben írtuk meg:

