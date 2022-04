Gyártást indít Olaszországban a Masterplast

A Masterplast 51%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a Masterplast Italia új, zöldmezős EPS alapú hőszigetelőanyag gyártást indít Olaszországban, Reggio Emilia tartományban.

A beruházás összértéke mintegy 4,5 millió euró, amely magában foglalja az üzemcsarnok és az üzem területének megvásárlását és a gyártási technológia beszerzését.

Az új gyártóegység éves kibocsátása meghaladhatja a 300 ezer köbméteres mennyiséget. Az új üzemben a termelés várhatóan a 2023. év első félévében indulhat meg.

A döntést megelőzően több akvizíciós lehetőséget is vizsgált a vállalat, ám ezek a megvásárlása a jelentős túlárazottság miatt lekerült a napirendről - közölte a cég.

Az új gyártásfejlesztéssel fontos lépést teszünk az Olaszországgal kapcsolatos üzleti terveink megvalósítása felé. Az olasz hőszigetelő piacban nagyon komoly potenciált látunk, amelyet a gyártói hátterünk helyi bővítésével tudunk a leghatékonyabban kiaknázni. Az új üzem biztosítja a dinamikus növekedést Olaszországban, amely rövid idő alatt a cégcsoport egyik legjelentősebb piacává válhat.

– tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A vállalat két hete jelentette be, hogy Olaszországban alapít leányvállalatot és vizsgálja a lehetőségeket helyi gyártásra is. A Portfolio-nak adott interjúban akkor Tibor Dávid elmondta, hogy a cég exportpiacai közül eddig is az olasz piac volt a legerősebb és Olaszország jelenleg Európa leggyorsabban fejlődő hőszigetelőanyag-piaca, ahol az állam nemrégiben elindított egy szuperbónusz-rendszert magánszemélyeknek és közintézményeknek. A cégvezető várakozásai szerint 2023-ra egy 20 millió euró feletti piacot jelent az olaszországi leányvállalat és a második legerősebb leányvállalat lehet Magyarország után.